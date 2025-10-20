구민·지역 발전에 진심인 중구의회… 의원수 적어도 ‘알찬 의정’

현장 구석구석 찾아 의견 청취·점검

다양한 정책토론회·연구모임 활발

‘변화하는 중구. 공감하는 의회. 신뢰받는 의정.’ 이를 목표로 제9대 서울 중구의회는 구민을 위해 중구 구석구석을 누비며 소통한다. 구성원은 윤판오 중구의회 의장과 양은미 부의장을 포함한 9명. 이는 서울 25개 자치구 중 가장 작은 규모지만, 12만 인구와 지역 발전을 위해 머리를 맞대며 알찬 의정 활동을 펼쳐나가고 있다.의원들은 주민들이 쾌적하고 안전하게 지내는 중구를 만들기 위해 현장을 누비고 있다. 윤 의장과 양 부의장, 조미정 운영위원장은 시범 운행 중인 중구 공공셔틀버스 ‘내편중구버스’를 직접 타고 주민의 의견을 듣거나 여름철에는 집중호우를 앞두고 ‘스마트 빗물받이’ 등 시설물과 옹벽 등 취약 지역을 확인하기도 했다.노후화된 문화재를 보강하거나 공공시설을 새롭게 단장할 때도 현장을 찾는다. 복지건설위원회는 남산성곽 보수 공사 현장을 점검하고 환경 개선 공사를 앞둔 약수경로당 등을 찾아 추진 계획을 확인하기도 했다.주요 현안을 신속하게 논의할 수 있는 정책토론회도 활성화되는 분위기다. 행정보건위원회는 지난 3월 ‘중구 관광 활성화를 위한 글로벌 홍보전략’을 주제로 사이버 외교 사절단 ‘반크’와 함께 토론회를 열기도 했다. 이 자리에서는 ▲청소년 글로벌 홍보대사 육성 ▲중구 명소와 K팝 문화를 결합한 카드뉴스 제작 ▲다국어 디지털 온라인 지도 등 다양한 아이디어가 쏟아졌다.실효성 있는 정책 방안을 보다 깊이 고민하기 위한 연구모임도 활발하게 운영 중이다.‘의정발전 연구회’는 인공지능(AI) 기반의 의정 활동 지원 시스템을 구축하면 법률이나 조례 검토, 예·결산이나 의정 자료 분석 등 업무 효율성과 전문성을 높일 수 있을 것으로 기대한다. 이에 ▲AI 챗봇 기반 의정활동 지원 시스템 구축 ▲의회 관련 데이터 수집과 분석 기능 구현 ▲의안문과 정책문서 자동 작성 기능 개발 등이 가능한 AI 정책 도구를 개발하는 연구 용역을 다음달까지 수행하기로 했다.아울러 주민들이 일상에서 누리는 문화·예술·체육 기반 시설을 더욱 효율적으로 배치할 수 있도록 ‘문·예·체 활성화 연구회’도 활동하고 있다. 지난 3월 연구 착수보고회를 진행한 연구회는 다음달까지 ▲시설 운영 실태 분석 ▲최적의 시설 확충 방안 등을 검토해 지역 특성과 주민 요구에 맞는 정책 제안을 마련한다는 목표다.김주연 기자