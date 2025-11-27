서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울고속터미널, 지하·입체화… 60층 복합개발

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 시립대·광진·도봉구에 체력인증센터 마련…

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘기술력’ 서초 서리풀뮤직페스티벌 211억 효과

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 첨단 보행재활로봇으로 스마트도시 인증 재

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

최덕규 경북도의원, 소방 사각지대 ‘골든타임’ 확보 나선다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘경북도 비상소화장치 설치 및 유지·관리 조례안’ 발의
생명을 지키는 첫 방어선, ‘비상소화장치’


  •
최덕규 경북도의원


경북도의회 건설소방위원회 소속 최덕규 의원(경주2, 국민의힘)은 제359회 경북도의회 정례회에서 ‘경북도 비상소화장치 설치 및 유지·관리 조례안’을 대표발의해 27일 건설소방위원회 심사를 통과했다.

이번 조례안은 소방관서로부터 원거리에 위치한 농·어촌 마을 및 소방차 진입이 곤란한 지역 등 소방 취약지역의 초기 화재 대응 능력을 획기적으로 높이기 위한 제도적 기반을 마련하고자 발의됐다.

조례안의 주요내용으로는 ▲비상소화장치 설치 및 유지·관리 계획 수립 ▲비상소화장치 설치 사업비 지원 근거 마련 ▲시군 및 관할 소방서 등과의 협력체계 구축 등을 규정하고 있다.

최 의원은 “비상소화장치는 소방력이 도착하기 전 초기 화재를 진압하여 대형 화재로의 확산을 막을 수 있는 가장 효과적인 수단”이라며 “이번 조례안 제정을 통해 소방 안전 서비스에 소외되는 지역이 없도록 만들겠다”고 밝혔다.

본 조례안은 12월 본회의에서 최종적으로 심의 후 공포될 예정이다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마포 녹색 환경 ‘나무 주치의’가 책임진다

나무의사협회 서울지회와 협약 수목 병충해 진단·관리 등 교류

송파 풍납시장, 낡은 간판·어닝 바꿔 산뜻한 ‘새

140여개 점포 대상 개선사업 완료 입구 조형물도 풍납토성 특색 담아

강남, 차병원 손잡고 학대 아동 보호

전담의료기관 지정 업무협약

강서 1인 가구 ‘소확행 트리’로 힐링[현장 행정]

성탄 장식 함께한 진교훈 구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr