경북도의회 ‘교육거버넌스정책연구회’, 최종보고회 개최

청소년 자살 예방 및 지역교육협력 체계 구축 위한 실효적 정책 제시

청소년 안전·복지 기반 강화와 지자체–교육청 협력체계 구축을 위한 정책 방향 제시



경북도의회 교육거버넌스정책연구회 최종보고회. 경북도의회 제공

경북도의회 의원연구단체인 ‘교육거버넌스정책연구회’(대표 정한석 의원)는 지난 11월 28일 도의회 다목적실에서 ‘교육거버넌스 활성화를 위한 기본계획 수립 연구용역’ 최종보고회를 개최했다.이번 연구는 지역에서 지속적으로 제기되고 있는 청소년 자살 증가 및 저연령화 문제, 그리고 기관 간 위기 대응의 한계를 극복하기 위한 협력 기반 구축 필요성에서 출발했다.최종보고회에서 연구책임자인 이영희 선임연구위원(나로심리상담교육연구소)은 ▲청소년 자살 증가·저연령화 실태 ▲현행 대응체계의 구조적 한계 ▲지자체–교육청–유관기관 협력모델 구축 방안 ▲위기 대응 매뉴얼 및 정보공유 체계 정비 방향 ▲실효성 있는 교육거버넌스 체계 마련을 위한 정책 대안 등을 중심으로 연구결과를 발표했다.정한석 대표의원은 “청소년 자살 문제는 어느 한 기관이 감당할 수 없는 복합적 위기”라며 “지자체, 교육청, 전문기관이 하나의 시스템으로 움직이는 협력체계 구축이 더는 미룰 수 없는 과제”라고 강조했다.이어 “이번 연구는 단순한 현황 분석을 넘어 실제 도입 가능한 정책대안을 제시했다는 점에서 의미가 크다”며 “도의회도 후속 추진과 제도 보완을 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다. 또한 “청소년들이 안전하게 성장할 수 있도록 현장에서 필요로 하는 조치를 담고 지역 간 협업 방식까지 구체화한 만큼, 경북의 교육·복지정책 전반에 활용될 수 있도록 적극 추진하겠다”고 덧붙였다.교육거버넌스정책연구회는 정한석 대표의원을 포함해 김일수, 손희권, 조용진, 최병근, 황명강 의원 등 총 6명으로 구성돼 있으며, 지역 청소년의 안전과 교육복지 체계 개선을 위한 연구에 집중해 왔다. 연구회는 착수보고회와 중간보고회를 거치며 교육기관·보건기관·상담기관 의견을 폭넓게 수렴해 제도 개선 요구를 연구에 반영했다.이번 최종보고회는 경북지역 청소년의 생명·정신건강 보호를 위한 도 단위 종합 교육거버넌스 구축 방향을 공유한 자리로, 연구회는 앞으로도 지속가능한 교육협력 기반 조성을 위해 정책 개발과 제도 개선에 더욱 힘쓸 계획이다.온라인뉴스팀