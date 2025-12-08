서대문구, 홍제폭포 초대형 투명 에어돔 문 열어

서울Pn

카페폭포 앞 수변테라스 화려하게 밝힌 겨울빛 점등


  •
이성헌 서울 서대문구청장이 지난 3일 홍제폭포 앞 에어돔 개관식에서 참가자들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 서대문구 제공


서울 서대문구는 홍제폭포 일대의 겨울 야경을 더욱 아름답게 밝히고 방문객에게 따뜻함을 전하기 위해 최근 카페폭포 앞 수변테라스에서 ‘홍제폭포 에어돔 개관식’을 열었다.

8일 서대문구에 따르면, 지난 3일 개관식에서는 크리스마스트리, 에어돔 조명, 수변 라인 조명이 카운트다운과 함께 일제히 점등되며 홍제폭포 일대가 ‘겨울빛 파노라마’의 장관을 연출했다.

점등 순간 참석자들이 응원봉을 흔들며 함께 참여해 빛으로 물결치는 장면이 펼쳐졌다.

점등식 후에는 아카펠라 팀 ‘보이스토이’가 무대에 올라 감미로운 캐럴 등을 들려주며 겨울밤 분위기를 한층 훈훈하게 만들었다.

홍제폭포 일대는 제설기지와 폐기 공간으로 사용되던 곳이었지만 2022년 서울형 수변감성도시 1호 사업을 기점으로 카페폭포와 복합문화센터로 탈바꿈했다.

그간 누적 방문객 343만명, SNS(소셜미디어) 조회 수 5000만 뷰를 기록할 정도로 서대문구의 대표적인 글로벌 명소로 자리 잡았다.

이성헌 서대문구청장은 “홍제폭포 일대의 변화 과정을 함께해 주신 모든 분들께 감사드리며 겨울철 힐링 명소인 카페폭포 에어돔에 더욱 많이 분들이 찾아주시길 기대한다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
