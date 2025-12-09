폐원단을 계량기 보온재로 만든 종로… 취약계층 100가구 지원

서울Pn

서울 종로패션종합지원센터에서 폐원단을 활용해 제작한 수도동파방지 커버를 저소득 가구에 전달했다고 종로구가 8일 밝혔다.
종로구 제공


서울 종로구가 창신동 봉제 공장에서 버려지던 폐원단으로 계량기 동파 방지 보온재를 제작해 취약계층 100가구를 지원했다고 8일 밝혔다.

구는 지난 5일 창신1·2·3동과 숭인1·2동 주민센터에 보온재 100개를 전달했고, 주민센터는 저소득 가구에 보온재를 전달하고 설치 방법을 안내했다. 일반폐기물로 버려지던 폐현수막, 폐원단, 솜 등을 어려운 이웃을 위한 보온재로 재탄생시킨 것이다. 폐자재 수급부터 재단, 견본 제작, 품질 검토, 본 제작까지 전 과정을 지난 1월 문을 연 종로패션종합지원센터에서 진행했다. 센터는 2023년 중소벤처기업부 공모사업으로 선정돼 총 30억원이 투입됐다. 연면적 463.74㎡ 규모로 지역 소공인을 위한 공용장비실, 제품개발실, 의류 전시 공간, 교육실, 자동재단실, 캐드실 등을 갖추고 있다.

정문헌 종로구청장은 “창신동 봉제공장에서 버려지던 폐원단과 솜을 활용해 어려운 이웃을 도운 이 사업은 종로만이 할 수 있는 따뜻한 업사이클링 복지 모델”이라고 설명했다.﻿


김주연 기자
2025-12-09 26면
