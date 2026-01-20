영등포에서는 주말·휴일도 안심 진료…달빛어린이병원 신규 지정

인근 약국 협력해 휴일 야간 운영 체계 구축



이달 초 영등포구에 있는 ‘서울365의원’에서 의료진(오른쪽)이 어린이 환자를 진료하고 있는 모습. 영등포구 제공

서울 영등포구가 소아·청소년의 야간·휴일 진료 공백 해소를 위해 영중로 119에 있는 서울365의원(서울삼육오의원)을 달빛어린이병원으로 신규 지정했다고 20일 밝혔다.달빛어린이병원은 토·일·공휴일에도 소아 경증 환자를 대상으로 외래 진료 서비스를 제공하는 의료기관이다.구는 서울365의원을 달빛어린이병원으로 신규 지정해 올해부터 내년 12월 31일까지 2년간 운영한다. 서울365의원은 공휴일, 토·일요일과 평일 야간에도 오전 9시부터 오후 9시까지 운영한다. 진료 서비스는 만 18세 이하 소아·청소년을 대상으로 제공한다.주요 진료 내용은 감염성 질환, 급성 호흡기 증상, 가벼운 외상 등이다. 휴일이나 야간에 발생하는 소아·청소년 경증 질환에 신속히 대응할 수 있도록 했다. 인근 365열린약국과 협력해 휴일·야간에도 원활한 의약품 조제가 가능하도록 운영 체계를 만들었다.구는 달빛어린이병원이 안정적으로 운영될 수 있도록 진료 시간 준수 여부, 적정 의료 인력 운영 여부, 환자 만족도 등 전반적인 운영 실태를 정기적으로 점검해 필요시 행정적·제도적 지원으로 의료 공백이 발생하지 않게 관리할 계획이다.최호권 구청장은 “달빛어린이병원 신규 지정은 구민의 소아 진료 공백 해소를 위한 중요한 출발점”이라며 “지역 여건에 맞는 소아진료 인프라를 확충해 의료 공백이 발생하지 않도록 힘쓰겠다”고 했다.송현주 기자