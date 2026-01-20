강서구 방화보건지소, ‘건강장수센터’로…예방 중심 공공보건도

통합돌봄 거점 기능 확대



강서구 근육팡팡 근력운동교실

지난해 서울 강서구에서 어르신들이 ‘근육팡팡 근력운동교실’에서 운동하고 있다.

강서구 제공

서울 강서구는 방화보건지소에서 만성질환 예방과 생활 속 건강관리를 위한 공공보건 서비스를 운영한다고 20일 밝혔다.고혈압과 당뇨 관리부터 정서 건강, 낙상 예방까지 관리해 지역 주민의 건강한 일상을 지원한다는 취지에서다.방화보건지소는 만성질환 예방관리실을 운영하고 혈압과 혈당 측정 등 기초 건강검사를 상시 제공한다. 검사 결과를 바탕으로 개인별 건강 상태를 설명하고, 식습관과 운동 등 생활습관 개선 방향을 안내해준다. 특히 혈압계, 혈당측정기, 염도계, 이동식 자전거 등 만성질환 관리에 필요한 기기를 무료로 대여할 수 있다.주민 참여형 건강 프로그램도 정기적으로 운영한다. 선착순으로 각 20명의 참여자를 모집한다.대표 프로그램인 ‘방화행복 장수학교’는 고혈압·당뇨 등 만성질환 관리에 관심 있는 주민을 대상으로 화요일 오후 2시 30분에 열린다. 프로그램은 2~3월, 4~5월, 6~7월, 9~10월에 8주씩 운영된다.정서 건강을 위한 ‘마음건강 교실’은 3·4·6·7·9·11월, 매주 목요일에 열린다. 미술치료, 노래교실, 건강댄스, 웃음치료 등 체험형 프로그램을 통해 우울감 완화와 정서 안정을 돕는 과정으로 4주간 진행된다.‘낙상예방 근력운동’은 5월과 10월에 어르신을 대상으로 하지 근력 강화 운동과 균형 훈련을 진행한다.근력 향상을 위한 ‘근육팡팡 힘찬 근력운동 교실’은 4~5월, 10~11월에 8주 과정으로 진행된다.통합돌봄 전면 시행을 앞두고 방화보건지소는 올해부터 ‘건강장수센터’로 전환된다. 65세 이상 어르신과 장애인을 중심으로 보건·의료·복지 서비스를 연계하는 통합돌봄 거점 역할을 맡는다.기존에 보건지소에서 방문형 건강관리 외에 방문형 건강관리도 병행한다. 건강상담과 약 복용 관리·운동·영양관리, 재택의료, 정신건강이나 복지 상담까지 연계 지원한다.강서구 관계자는 “방화보건지소는 주민들이 가장 가까운 곳에서 건강을 관리할 수 있는 공공보건 시설”이라며 “앞으로도 예방 중심 건강관리와 통합돌봄을 강화해 주민 삶의 질을 높이겠다”고 말했다.김주연 기자