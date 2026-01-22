한글로 LED 반짝… 종로의 ‘간판 혁명’

서울Pn

가게당 최대 300만원 교체 지원


지난해 서울 종로구의 지원으로 정비된 청계천의 간판.
종로구 제공


서울 종로구가 오는 26일부터 다음달 9일까지 ‘간판이 아름다운 거리 조성 대상지’를 공모한다고 21일 밝혔다.

이 사업은 불법·노후 간판을 한글 발광다이오드(LED) 간판으로 정비해 도시 미관을 높이는 동시에 안전하고 쾌적한 거리환경을 조성하기 위해 진행됐다. 앞서 종로구는 2008년 대학로를 시작으로 삼청동길, 세종로, 낙산길, 북촌로, 돈화문로, 종로52길 등에서 간판을 개선했다.

종로구는 주민 주도형 방식으로 간판을 정비해 지역 상권을 활성화한다는 구상이다. 지난해는 주민위원회와 협력해 숭인2동 청계천로 일대 53곳을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 제공했다.

대상지는 생계형 상권이 집중된 지역이나 관광지 주변, 유동 인구가 많은 밀집 지역 등이다. 대상지로 선정되면 간판 교체 비용으로 가게당 최대 300만원을 지원받을 수 있다.

희망하는 경우 다음달 9일까지 구청 홈페이지를 참고해 동주민센터에 필요한 서류를 제출하면 된다. 종로구는 옥외광고심의위원회 심사와 주민 공람공고를 거쳐 최종 대상지를 선정할 예정이다.

정문헌 구청장은 “주민과 한마음 한뜻으로 종로 곳곳을 새롭게 단장해 쾌적하고 활력 있는 공간으로 탈바꿈시키겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
2026-01-22 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
