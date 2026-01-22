에어컨 청소까지… 복지도 ‘강남 스타일’

서울Pn

저소득층 500가구 우선 시행


  •
조성명 서울 강남구장


서울 강남구가 저소득층 주거환경을 개선하기 위한 맞춤형 지원을 확대 시행한다. 특히 기존 홈케어 서비스와 세탁·짐보관 서비스에 더해, 올해부터 에어컨 청소 서비스를 새롭게 지원한다.

강남구는 2021년부터 취약계층 주거환경 개선을 위한 맞춤형 서비스를 하고 있다.

지난해 일반 청소와 특수청소 311건, 방역소독 500건, 소규모 집수리 269건을 지원했다. 소규모 집수리는 도배·장판 교체, 방충망 설치, 안전 손잡이·가스차단기 설치 등을 포함한다. 이불을 포함한 세탁서비스는 월평균 145가구, 짐보관 서비스는 월 45가구를 지원했다.

올해 추가된 에어컨 청소 지원은 저소득 가구 중 호흡기 계통 중증질환자, 장애인, 고령자를 우선 지원한다. 대상은 500가구다. 맞춤형 주거환경 개선 서비스를 희망하면 1~6월 주소지 동주민센터 복지 담당에게 신청하면 된다. 이후 강남구 생활보장위원회 심의를 거쳐 대상자를 선정한다.

조성명 구청장은 “청소와 수리 같은 작은 변화가 집안의 안전과 쾌적한 일상으로 이어지는 만큼, 구민들이 몸소 느낄 수 있는 지원을 더 촘촘히 확장해 나가겠다”고 밝혔다.


김동현 기자
2026-01-22 21면
