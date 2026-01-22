‘전기차 지상 충전’ 영등포 화재 걱정 뚝

민간시설 12곳에 5536만원 지원

지하 있던 시설 옮겨 소화기 설치



서울 영등포구 문래동의 식당 앞 지상 공간으로 이전 설치된 전기차 충전시설.

영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구가 지난해 전기차 충전 이용 편의와 화재 예방을 위해 관내 민간시설 12곳에 총 5536만원을 지원해 안전관리 수준을 끌어올렸다고 21일 밝혔다.구는 ▲지하 전기차 충전시설의 지상 이전(2곳) ▲화재 조기 감지용 열화상 카메라 및 초기 화재 진압용 소화기 설치(10곳)를 완료했다. 이를 통해 민간시설 내 전기차 충전시설의 안전성과 화재 대응력을 동시에 강화했다.구는 지하 공간에 집중돼 있던 충전시설을 지상으로 이전해 화재 발생 때 대피와 초기 대응이 이전보다 수월해지고 시민들의 심리적 불안도 해소할 것으로 기대한다.올해부터 ‘전기안전관리법’ 개정안이 본격 시행되면서 전기차 충전시설 설치 신고와 책임배상보험 가입이 의무화되는 등 제도적 안전기준이 대폭 강화됐다. 충전시설을 운영하는 민간 시설의 부담과 준비 필요성도 커질 전망이다.구는 이런 제도 변화에 선제 대응하기 위해 지원 예산 1억원을 편성했다. 올 상반기 중 민간 공모 방식으로 사업을 추진할 계획이다. 구는 단순한 시설 설치를 넘어 개정 법령에 따른 설치 신고 절차와 보험 가입 안내까지 병행해 법적 의무 이행을 돕고 안전관리 사각지대를 없앨 방침이다.최호권 구청장은 “전기차 이용이 늘어나는 만큼 충전시설 안전은 선택이 아닌 필수”라며 “구민들이 업무시설, 판매시설, 아파트 등 민간시설에서 안심하고 전기차를 이용할 수 있도록 제도 변화에 발맞춘 행정적 지원을 지속해 나가겠다”고 했다.송현주 기자