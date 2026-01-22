‘전기차 지상 충전’ 영등포 화재 걱정 뚝

민간시설 12곳에 5536만원 지원
지하 있던 시설 옮겨 소화기 설치
서울 영등포구가 지난해 전기차 충전 이용 편의와 화재 예방을 위해 관내 민간시설 12곳에 총 5536만원을 지원해 안전관리 수준을 끌어올렸다고 21일 밝혔다.
구는 ▲지하 전기차 충전시설의 지상 이전(2곳) ▲화재 조기 감지용 열화상 카메라 및 초기 화재 진압용 소화기 설치(10곳)를 완료했다. 이를 통해 민간시설 내 전기차 충전시설의 안전성과 화재 대응력을 동시에 강화했다.
구는 지하 공간에 집중돼 있던 충전시설을 지상으로 이전해 화재 발생 때 대피와 초기 대응이 이전보다 수월해지고 시민들의 심리적 불안도 해소할 것으로 기대한다.
올해부터 ‘전기안전관리법’ 개정안이 본격 시행되면서 전기차 충전시설 설치 신고와 책임배상보험 가입이 의무화되는 등 제도적 안전기준이 대폭 강화됐다. 충전시설을 운영하는 민간 시설의 부담과 준비 필요성도 커질 전망이다.
구는 이런 제도 변화에 선제 대응하기 위해 지원 예산 1억원을 편성했다. 올 상반기 중 민간 공모 방식으로 사업을 추진할 계획이다. 구는 단순한 시설 설치를 넘어 개정 법령에 따른 설치 신고 절차와 보험 가입 안내까지 병행해 법적 의무 이행을 돕고 안전관리 사각지대를 없앨 방침이다.
송현주 기자
2026-01-22 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지