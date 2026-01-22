세계 해양 모험가들 3월 경남 통영에 온다



2025~26 클리퍼 요트대회 모습. 2026.1.22. 경남도 제공

전 세계 해양 모험가들이 3월 경남 통영에 온다.경남도와 통영시는 22일 서울 한국프레스센터에서 ‘2025-26 클리퍼 세계일주 요트대회’ 통영 기항지 유치 기념 기자회견을 열고 행사 성공 개최 의지와 남해안 관광 시대 비전을 공유했다.클러퍼 세계일주 요트대회는 약 11개월 동안 4만 해리(7만 4000㎞)를 항해하며 전 세계 주요 해양도시를 기항하는 글로벌 해양스포츠 행사다. 이번 시즌 대회는 지난해 8월 영국 포츠머스에서 연 출정식을 시작으로 본격적인 여정을 시작했다.대회에는 250여명, 10척의 요트가 참가했다. 이들은 오는 3월 16일~22일 통영에 들른다. 이 기간 통영에서는 환영식과 출정식, 국제해양레저포럼, 문화행사 등이 열린다. 선수단과 가족·관계자, 국내외 관람객 등 50만명이 통영을 찾아 500억원 규모 지역경제 파급효과가 기대된다.더군다나 대회는 전 세계 100여개 나라에 중계·홍보된다. 경남도와 통영시는 남해안의 자연경관과 해양 문화를 널리 알릴 기회가 되리라 본다. 해양수산부 공모 선정으로 추진하는 ‘복합해양레저관광도시 조성 사업’과의 시너지 효과도 바라본다.경남도 관계자는 “이번 대회는 경남이 구상하는 남해안 관광 대개발의 핵심 동력”이라며 “세계 주요 해양 도시들과 협력을 강화해 통영을 중심으로 남해안을 글로벌 해양레저 네트워크 중심지로 육성하겠다”고 밝혔다.기항지 유치에 더해 통영시는 클리퍼사와 협력해 ‘경남통영호’를 팀 파트너 자격으로 대회에 출전시키는 성과도 거뒀다.대회에서 경남 통영호는 전 세계 주요 항구를 순회 중이다.선체에 경남(Gyeongnam)과 통영(Tongyeong)을 새긴 통영호는 70피트(길이 21.3ｍ)의 대형 세일링 요트다. 영국 출신의 전문 선장 루 부어만과 아일랜드 출신 베테랑 항해사 브라이언 유니악이 이끈다.통영 이창언 기자