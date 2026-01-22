영등포 신길 책마루 도서관 가는 길 뻥 뚫린다! 주민과 함께 횡단보도 설치

오는 4월 횡단보도 신설 예정



영등포구 신길 책마루 문화센터 인근 횡단보도 설치 위치도. 영등포구 제공

서울 영등포구가 ‘신길 책마루 문화센터’를 이용하는 주민들의 보행 안전과 통행 편의를 높이기 위해 횡단보도 신설을 추진해 오는 4월까지 완료할 계획이라고 22일 밝혔다.신길 책마루 문화센터는 도서관, 수영장, 체육관이 한 공간에 있는 복합 문화시설이다. 지난해 7월 개관 이후 어린이부터 중장년, 어르신까지 다양한 연령층이 이용하며 주말 하루 평균 1500여명이 찾는 등 신길 뉴타운 일대 주민들의 문화 사랑방으로 자리 잡고 있다.다만 책마루 문화센터 인근 횡단보도가 멀리 떨어져 있어 주민들이 길을 돌아가야 하는 불편이 이어지자 주민들 사이에서 무단횡단으로 인한 안전사고 우려가 제기됐다. 이에 어린이집, 아파트, 교회 등이 가까이 있는 지역 특성상 횡단보도 신설이 필요하다는 공감대가 형성됐다.구는 보행 안전과 차량 흐름을 함께 고려한 횡단보도 신설을 목표로 주민 의견을 수렴해 검토에 착수했다. 영신어린이집 교직원과 학부모, 도서관 이용자, 인근 아파트 4개 단지 주민 등 여러 의견을 폭넓게 들었다. 이후 ▲보행자 이동 동선과 횡단 행태 ▲차량 통행량과 주행 속도 ▲인근 교차로와 기존 횡단보도와의 거리 등을 종합 분석해 여러 후보지를 놓고 설치 가능성을 검토했다.경찰서와 도로교통공단 등 관계 기관과 합동 현장점검을 실시해 ▲교통안전 기준 충족 여부 ▲차량 흐름에 미치는 영향 ▲잠재적 위험 요소에 대한 협의와 조정도 이어갔다.구는 실시 설계 등 후속 절차를 거쳐 오는 4월까지 횡단보도 설치 공사를 마무리할 예정이다. 구는 설치 후에는 센터 이용 주민들의 통행 편의가 개선되고, 어린이와 어르신 등 교통약자의 통행 안전도 강화될 것으로 기대한다.최호권 구청장은 “횡단보도 신설은 한차례 부결이라는 어려움 속에서도 보완과 협의를 거쳐 주민 안전을 최우선으로 이뤄낸 결과”라며 “주민의 일상과 직결된 불편사항과 안전 문제에 대해서는 현장 중심의 해법을 찾아 적극 해결해 나가겠다”고 했다.송현주 기자