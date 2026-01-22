이혜원 경기도의원, 양평 지역 현안 논의 위한 민원 정담회 개최



이혜원 의원이 21일 양평상담소에서 민원 상담 정담회를 열고, 지역 주민들의 다양한 의견을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 부위원장 이혜원 의원(국민의힘, 양평2)은 21일 양평상담소에서 민원 상담 정담회를 열고, 지역 주민들의 의견을 청취하며 주요 현안에 대해 논의하는 시간을 가졌다.이날 정담회에서는 ▲상수도 계량기 세척 관련 사항 ▲양평 농축산물 유통 활성화 방안 ▲양평 지역사회의 투명성 제고 및 회계 전문성 강화를 위한 회계 교육 및 재능기부 방안 ▲양평 막걸리 체험 카페 복합사업 계획 제안 등 다양한 분야의 민원과 제안이 공유됐다.이 의원은 “주민 생활과 직결된 현안부터 지역 경제 활성화와 공동체 역량 강화를 위한 제안까지 폭넓게 의견을 나눴다”라며 “양평군 관계기관 및 관계부서와의 지속적인 협의와 소통을 통해 경기도와 경기도의회 차원의 연계 방안도 함께 모색하고, 실질적인 지원 방안을 검토해 나가겠다”라고 밝혔다.이번 정담회는 현장의 목소리를 정책에 반영하고, 지역 맞춤형 해결책을 마련하기 위한 소통의 장으로 마련됐다.이 의원은 “정담회에서 제안된 사항들이 단순한 논의에 그치지 않도록 관계기관과의 협력 체계를 강화하고 단계별 추진 가능성을 자세히 검토하겠다”라며 “앞으로도 양평군민의 생활 불편 해소와 지역 자원을 활용한 지속 가능한 사업 발굴을 위해 현장 중심의 소통을 이어가겠다”라고 강조했다.온라인뉴스팀