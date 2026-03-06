‘AI캠퍼스’ 성북에 생긴다…한성대·고려대와 손잡고 조성

대학 특화 인프라 활용한 AI·디지털 교육 연계



성북구는 지난 4일 오전 성북구 평생학습관에서 한성대, 고려대와 함께 ‘성북 AI 캠퍼스 조성을 위한 업무협약’(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 장명희 한성대 서울RISE사업단 단장, 곽정숙 성북구청 복지교육국장, 정유진 고려대 인문사회디지털융합인재양성사업단 부단장. 성북구 제공

서울 성북구가 우수 대학과 협력해 주민을 위한 미래형 교육 거점인 ‘성북 인공지능(AI) 캠퍼스’ 조성에 본격 착수했다고 6일 밝혔다.성북구는 지난 4일 오전 성북구 평생학습관에서 한성대, 고려대와 함께 ‘성북 AI 캠퍼스 조성을 위한 업무협약’(MOU)을 체결했다.이날 협약식에는 곽정숙 성북구청 복지교육국장을 비롯해 장명희 한성대 서울RISE사업단 단장, 정유진 고려대 인문사회디지털융합인재양성사업단 부단장 등 관계자들이 참석해 지역 기반 디지털 교육 협력 방안을 논의했다.이번 협약으로 구와 두 대학은 AI 시대에 대응해 주민의 디지털 정보 격차 해소와 미래형 융합 인재 양성을 목표로 협력 체계를 구축하기로 했다.협약에 따라 고려대 인문사회디지털융합인재양성사업단의 교육 인프라와 한성대 서울 RISE 사업단의 지역 연계 역량을 활용해 주민 눈높이에 맞춘 AI·디지털 평생교육 프로그램을 공동으로 기획·운영할 예정이다.구는 협약 체결 이후 실무 협의를 거쳐 올 상반기부터 평생학습관을 중심으로 AI 기본 과정과 AI 기반 다양한 교육 강좌를 단계적으로 운영할 계획이다.이승로 성북구청장은 “이번 협약을 계기로 구민 누구나 최신 AI 기술을 접하고 학습할 수 있는 평생학습 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자