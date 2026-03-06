담배 냄새·연기 힘드신가요? 강북구 ‘금연벨’ 눌러주세요!

5초 뒤 안내방송 송출해 대면 갈등 최소화
서울 강북구는 주민들의 간접흡연 피해를 예방하기 위해 ‘금연벨’ 16대를 운영 중이라고 6일 밝혔다.
금연벨은 담배 연기로 불편을 겪는 구민이 현장에 설치된 버튼을 누르면, 약 5초 후 금연 안내 방송을 송출하는 스마트 장치다. 이 장치는 태양광 에너지를 전력으로 사용해 친환경적으로 운영되며, 현재 지하철역 10m 이내 등 금연구역 13곳과 구청 앞 광장 등 비금연구역 3곳 등 총 16대가 설치돼 가동 중이다.
금연벨의 ‘5초 뒤 송출’ 시스템은 버튼을 누른 직후가 아닌 일정 시간 간격을 두고 방송이 나오도록 설계됐다. 버튼을 누른 사람을 특정하기 어렵게 해 흡연자와의 직접적인 대면 갈등이나 마찰 없이 금연을 유도하기 위한 취지다.
또 주민이 직접 누르는 방식 외에도 출퇴근 시간이나 야간에 상습 흡연이 잦은 시간대에 안내 멘트를 자동으로 송출해 현장의 금연 분위기를 자연스럽게 조성하고 있다.
구 관계자는 “금연벨은 생활 속 배려와 자율 참여를 통해 금연 문화를 확산하기 위한 장치”라며 “구민의 건강권을 보호하고 간접흡연 없는 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
송현주 기자