영등포구, 상반기 국공립 어린이집 2곳 문 연다…공보육 인프라 강화

서울 영등포구가 지역 내 공보육 인프라를 확충하고 양질의 보육 서비스를 제공하기 위해 올 상반기에 국공립 어린이집 2곳을 순차적으로 개원한다고 6일 밝혔다.구는 지난 3일 당산2동에 ‘구립 삼성아이 어린이집’을 열었다. 당산2동 강변래미안아파트 단지 내에서 운영되던 민간 어린이집을 국공립으로 전환했다.구립 삼성아이 어린이집은 지상 1층에 조성됐으며, 정원은 23명이다. 민간에서 운영하던 어린이집을 국공립으로 전환하면서 이전보다 안정적인 운영과 체계적 보육 프로그램을 제공하게 됐다.오는 6월 1일에는 양평1동에 ‘구립 자이디그니티 별마루 어린이집’이 개원할 예정이다. 별마루 어린이집은 3월 중 준공 예정인 양평1동 영등포자이디그니티 아파트 단지 내 지상 1층에 들어선다. 정원은 46명이다.양평1동은 500세대 미만의 소규모 아파트와 공동주택이 다수 분포해 어린이집 정원 충족률이 80% 이상에 달한다. 보육 관련 수요가 꾸준히 높아질 것으로 기대되는 지역이다.구는 상반기에 개원하는 두 시설을 친환경 소재로 꾸미고, 개원 전 교재·교구 비치는 물론 시설물 안전 점검과 위생 점검을 마무리해 아이를 믿고 맡길 수 있는 보육 환경을 조성할 계획이다.최호권 영등포구청장은 “국공립 어린이집 확충은 아이들의 건강한 성장을 돕고 부모의 보육 부담을 덜기 위한 중요한 사업”이라며 “안정적인 운영과 지속적 환경 개선으로 아이와 부모 모두가 행복한 ‘아이 키우기 좋은 영등포’를 만들어가겠다”고 말했다.송현주 기자