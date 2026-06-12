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수원시, 국토부 ‘2026년 거점형 스마트도시 조성사업’ 선정…국비 160억 확보

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수원특례시(시장 이재준)가 국토교통부 ‘2026 거점형 스마트도시 조성사업’ 공모에 선정돼 3년간 최대 160억 원의 국비를 지원받게 됐다.

‘스마트도시 조성’은 인공지능·스마트기술을 활용해 다양한 도시문제 해결과 스마트도시 산업 활성화를 지원하는 사업이다. 수원시가 선정된 거점형 스마트도시 조성은 스마트도시가 전국에 확산될 수 있도록 거점 기능을 할 수 있는 종합 실증도시를 만드는 사업이다.

수원시는 ‘도시를 잇고, 생활을 움직이다-피지컬 인공지능(AI) 거점 수원’을 부제로 응모했다. 시는 수원역, 화서동, 행궁동 일원에서 피지컬 인공지능(AI) 기반 스마트도시 서비스를 구축하고, 기업 실증을 지원해 데이터에 기반한 도시 혁신을 추진한다.

피지컬 인공지능(AI) 기반 신기술을 도입해 교통 허브, 시민 편의 허브, 안전 재난 허브, 포용 교육 허브 등 4개 거점 허브를 조성한다.

카셰어링, 주차 로봇 등으로 스마트 모빌리티 체계를 구축하고, 시민공감센터, 전통시장 로봇 배송, 시민 체감 운동 서비스 등으로 시민 편의성도 높인다.

이와 함께 순찰 로봇, 재난 대응 플랫폼 등으로 안전·재난 대응 체계를 강화하고, 찾아가는 리터러시 교육, 피지컬 인공지능(AI) 건강 케어 등으로 포용 교육 환경을 만든다.

수원도시재단, 현대자동차㈜, 기아㈜, 한전KDN, ㈜영국C＆P, 가온로보틱스㈜, ㈜CL모빌리티, ㈜콜로세움코퍼레이션이 컨소시엄을 구성해 2028년 12월까지 사업을 추진한다. 사업비는 국비 160억 원, 지방비 160억 원, 민간 자본 8억 4000만 원 등 총 328억 4000만 원을 투입한다.

안승순 기자
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