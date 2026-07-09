최대 200mm 비…경기도, 재난안전대책본부 비상 2단계 격상

경기도가 9일 오후 12시 30분부로 호우 대비 재난안전대책본부 비상 1단계를 2단계로 격상하고 호우 대응에 나섰다.
도는 20개 시군에 호우특보가 발효되고 10일 아침까지 시간당 20~50mm 안팎의 강한 비와 함께 최대 120mm 이상의 많은 비가 더 내릴 것으로 예상됨에 따라 비상 2단계로 격상했다고 밝혔다.
비상 2단계에서는 경기도 자연재난과장을 상황관리총괄반장으로 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 39명과 주요 부서별 자체상황실 15명 등 총 54명이 근무한다.
도는 현재 ▲지하차도, 반지하 주택, 지하 주차장 등 지하 공간 침수 우려 지역 점검 및 필요시 즉시 통제 ▲하천 산책로, 둔치 주차장, 세월교 등 위험 지역 사전 통제 ▲산사태 취약 지역과 급경사지 예찰 강화 ▲우선 대피 대상자 비상 연락 체계 점검 및 필요시 사전 대피 권고 등 31개 시군과 함께 취약 시설에 대한 집중 관리를 하고 있다.
앞서 추미애 경기도지사는 지난 6일 경기도 재난안전상황실을 찾아 도 재난 대응 상황을 점검하고 선제적인 대비 태세 확립을 지시한 바 있다.
김규식 경기도 안전관리실장은 “도민께서는 기상 정보와 재난 문자를 수시로 확인하고, 하천변 산책로와 지하차도, 둔치 주차장 등 침수 우려 지역 출입을 자제해 달라”며 “위험 징후가 있거나 대피 안내를 받는 경우 즉시 안전한 곳으로 이동해 달라”고 당부했다.
안승순 기자
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