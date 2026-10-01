서울Pn

검색

서울 가을밤 걷고, 포인트도 챙기세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동, 스마트쉼터 50곳 ‘히어링루프’ 개선

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로 댕댕이들, 목줄 풀고 제대로 논다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘온 가족 함께 영화 봐요’… 광진구, 2026 광진 청춘시네마 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘2026 광진 청춘시네마’ 홍보 포스터.
광진구 제공


서울 광진구는 12일 구청 대강당에서 무료 영화 상영 프로그램인 ‘2026 광진 청춘시네마’를 개최한다고 1일 밝혔다.

광진 청춘시네마는 구민들이 가까운 곳에서 문화생활을 즐길 수 있도록 마련한 프로그램이다. 아이부터 어르신까지 가족이 함께 볼 수 있는 영화를 무료로 상영한다.

이번 상영작은 가족 코미디 영화 ‘좀비딸’이다. 조정석, 이정은, 조여정, 윤경호 등이 출연하며 좀비 바이러스에 감염된 딸을 보호하기 위해 시골로 피신한 가족의 이야기를 그린 작품이다.

관람을 희망하는 구민은 홍보 포스터의 QR코드를 통해 온라인으로 신청하거나 구청 문화예술과에 전화로 신청하면 된다.

김경호 구청장은 “가을을 맞아 구민들이 가족과 함께 영화도 보고 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 자리를 마련했다”며 “앞으로도 구민 누구나 일상에서 문화예술을 쉽게 접하고 누릴 수 있도록 다양한 문화 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.


이범수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“학생 와야 신촌 다시 살아나” 청년에 로그인하는

박운기 구청장 두 번째 간담회

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

송파 석촌호수서 어르신 한마당

태권도시범·퓨전국악·트로트공연 서강석 청장 “헌신과 노고 감사”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급’

용산구, 한국지역난방공사-한남2·3·4·5구역 조합

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr