차가운 병실 말고 집에서… 영등포형 통합돌봄 추진

안심 퇴원 통합돌봄 등 본격 시행
조유진 “돌봄 울타리 완성해 갈 것”
서울 영등포구는 돌봄이 필요한 어르신이나 중증장애인이 병원이나 시설이 아닌 자택과 지역사회에서 생활할 수 있도록 하는 ‘영등포형 통합돌봄사업’을 적극 추진한다고 1일 밝혔다.
‘통합돌봄’은 거동 불편, 질병, 노쇠 등으로 일상생활 유지에 어려움을 겪는 어르신과 중증장애인을 위한 서비스다. 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활돌봄, 주거복지 등 맞춤형 복지 서비스를 하나로 묶어 원스톱으로 제공한다.
구는 올해 3월 ‘영등포구 지역 돌봄 통합지원에 관한 조례’를 전부개정해 사업을 본격 시행했다. 현재까지 707명의 대상자를 발굴해 총 2768건의 맞춤형 돌봄 서비스를 연계·지원했다.
대표 사업으로는 ‘안심 퇴원 통합돌봄사업’과 ‘낙상제로 홈케어사업’이 있다. ‘안심 퇴원 통합돌봄사업’은 지역 내·외 10개 협약병원과 연계해 퇴원 수속 단계부터 가정 복귀 후 필요한 의료·돌봄 서비스를 신속히 연결하는 사업이다. ‘낙상제로 홈케어사업’은 어르신 가구의 낙상 사고 예방을 위해 주거환경 개선 비용을 1인당 최대 200만원까지 지원하는 사업이다.
또 재가정착 물품지원, 건강똑똑, 방문운동교육 돌봄패키지까지 다양한 사업을 통해 일상생활에 어려움을 겪는 구민들에게 맞춤형 통합 연계 서비스를 제공한다.
통합돌봄 서비스는 혼자 생활하기 어렵거나, 퇴원 후 돌봄이 필요한 65세 이상 어르신이나 중증장애인이면 누구나 신청할 수 있다. 조유진 구청장은 “정든 집과 이웃 곁에서 건강하고 존엄한 일상을 누릴 권리는 어르신과 장애인 모두에게 당연히 보장되어야 할 기본권”이라며 “단 한 분의 구민도 소외되지 않는 가장 따뜻하고 촘촘한 ‘영등포형 돌봄 울타리’를 완성해 나가겠다”라고 말했다.
김동현 기자
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