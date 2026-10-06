제12대 서울시의회 교육연수위원회 출범, 위원장에 허윤정 의원 선출

10월 2일 서울시의회 역량 강화 위한 ‘교육연수위원회’ 위촉식 및 첫 회의 열려

위원장 허윤정 의원(비례, 더불어민주당), 부위원장 신복자 위원(前 서울시의원)선출

임만균 의장 “의원 교육연수, 의정활동 현장에서 실질적 도움 되도록 지혜 모아 달라”



임만균 서울시의회 의장이 허윤정 교육연수위원장에게 위촉장 수여 후 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시의회 제공



임만균 서울시의회 의장(왼쪽에서 다섯 번째)과 허윤정 교육연수위원장(왼쪽에서 여섯 번째)이 지난 2일 열린 교육연수위원회 위촉식에서 위원들과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회(의장 임만균)가 지난 2일 교육연수위원회 위원을 위촉하고 첫 회의를 가졌다.제12대 서울시의회 교육연수위원회는 시의원 2명과 민간위원 7명, 의정국장 1명을 포함해 도합 10인 체제로 조성되었으며, 2026년 10월 2일부터 시작해 2028년 10월 1일까지 도합 2년 동안의 임기 동안 공식 행보를 이어나갈 예정이다.위촉장을 수여한 임만균 의장은 “의원 교육연수가 형식에 그치지 않고 의정활동 현장에서 도움이 되도록 위원님들의 경험과 지혜를 모아 달라”며 “위원회의 제안이 의회 발전의 밑거름이 되어 주길 기대한다”라고 말했다.위촉식이 끝난 뒤 이어진 회의에서는 더불어민주당 비례대표 허윤정 의원이 위원장으로, 전 서울시의원인 신복자 위원이 부위원장으로 각각 선출됐다. 앞으로 교육연수위원회는 시의원들의 전문 역량을 끌어올리기 위한 다각적인 교육연수 운영 방안을 마련해 나갈 방침이다.이날 허 위원장은 “교육연수는 의원 개개인의 성장을 넘어 의회 전체의 신뢰를 높이는 일”이라며 “위원회가 그 중심에서 실효성 있는 교육연수의 길을 열어 가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터