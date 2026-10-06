제12대 서울시의회 슬로건 선정, ‘늘 시민 곁에, 다시 의회답게’

10월 2일 ‘제12대 서울시의회 슬로건 공모 시상식’ 개최, 수상자 5명 시상

3단계(내부→전문가→시민 투표) 거쳐 최종작 선정… 4년간 의회 온·오프라인 홍보 활용

임만균 의장 “시민 애로 해결하는 ‘현장의회’, 견제와 균형 다하는 ‘책임의회’ 각오 담아”



지난 2일 ‘제12대 서울시의회 슬로건 공모 시상식’을 개최하여 제12대 의회를 대표할 슬로건을 발표함과 동시에, 최우수상 1명 및 우수상 4명에게 의장상을 전달했다. 서울시의회 제공



임만균 의장(가운데)이 수상자들과 대화하고 있다. 서울시의회 제공



제12대 서울시의회 슬로건 디자인(기본형). 서울시의회 제공

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제12대 서울시의회(의장 임만균) 공식 슬로건이 시민 투표를 거쳐 ‘늘 시민 곁에, 다시 의회답게’로 선정됐다.서울시의회는 지난 8월 31일부터 9월 14일까지 4000여명의 시민이 참여한 공개투표에서 최다 득표(1966표)를 한 ‘늘 시민 곁에, 다시 의회답게’가 제12대 의회의 최종 슬로건으로 확정됐다고 밝혔다.서울시의회는 지난 7월 29일부터 8월 12일까지 15일 동안 제12대 시의원과 내부 공무원 등을 대상으로 슬로건 공모전을 실시해 총 76건의 아이디어를 받았다. 이후 상징성과 인지도, 창의성, 활용도 등을 종합적으로 평가하는 1단계 내부 심사를 통해 30건을 1차 선발했으며, 2단계 의회 홍보물편집위원회 전문가 심사를 통해 최종 후보작 5건을 선정한 바 있다.이어 시의회는 지난 2일 의장실에서 ‘제12대 서울시의회 슬로건 공모 시상식’을 개최하여 제12대 의회를 대표할 슬로건을 발표함과 동시에, 최우수상 1명 및 우수상 4명에게 의장상을 전달했다.최우수상에 오른 ‘늘 시민 곁에, 다시 의회답게’는 시민들의 현장 속 어려움을 직접 발로 뛰며 해결하겠다는 ‘일하는 의회’로서의 책임감과, 견제와 균형이라는 지방의회의 본래 역할을 철저히 다하겠다는 ‘유능한 의회’의 다짐을 선명하게 나타낸 문구다.전문가 심사에서도 ‘시민’을 좌표로 견제와 균형의 책임을 다하는 ‘의회다움’을 지향하는 제12대 의회의 의정 철학을 가장 선명히 드러낸 슬로건이라는 평가를 얻었다.이번에 선정된 슬로건은 제12대 의회 4년간 각종 홍보영상과 간행물, 공문서, 명함 등에 활용될 예정이다.임만균 의장은 “슬로건 심사에 보내주신 시민 여러분의 많은 관심과 참여에서 제12대 의회를 향한 서울시민의 기대를 확인할 수 있었다”며 “앞으로 4년, 시민이 선택해 주신 슬로건에 담긴 뜻을 충실히 실천해 ‘시민 곁에는 언제나 유능한 서울시의회’가 있다는 신뢰를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터