최순자 경기도의원, 포천시 교육정책 주요사업 점검

“포천의 아이들이 포천의 인재로 성장해야”… 교육혁신 방향 논의



▲ 지난 2일 경기도의회 포천상담소에서 포천시 교육정책과 관계자들과 정담회를 갖은 최순자 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 및 경기도교육청 예산결산특별위원회에서 활동 중인 최순자 의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난 2일 경기도의회 포천상담소에서 포천시 교육정책 관계자들과 간담회를 열어 주요 현안 및 사업 방향을 논의했다.이 자리에는 안정민 포천시 교육정책과장을 비롯해 이은정 교육정책팀장, 손지은 평생교육팀장, 최현선 애지중지팀장, 박재민 교육혁신TF팀장이 참석해 핵심 교육사업 추진 현황을 공유하고 다각적인 협력 방안을 다뤘다.최 의원은 이 자리에서 평생학습마을 공동체 지원사업과 중장년 행복센터 운영 지원 등 평생교육 분야 내 유사·중복 사업 여부를 점검하며, 각 사업의 기능과 역할을 명확히 재정립할 필요가 있다고 조목조목 지적했다.최 의원은 “평생교육은 권역별, 마을별 특성과 수요를 살펴 체계적으로 정비할 필요가 있다. 비슷한 사업이 각각 추진되기보다 지역의 특성에 맞는 역할을 분명히 하고, 시민들이 실제로 체감할 수 있는 평생교육 체계를 만들어야 한다”고 말했다.또한 교직원 복리후생 지원사업, 학교복합시설 운영비 지원, 학교복합시설 사업비 지원 등 교육청 예산과 연계가 필요한 사업에 대해서는 포천시 자체 사업으로만 접근하기보다 포천교육지원청과의 충분한 협의가 선행돼야 한다​고 강조했다. 특히 포천시가 추진하는 교육혁신선도지역 지정 추진에 대해서는 공감의 뜻을 밝히면서, 교육정책이 지역의 지속가능한 미래와 연결돼야 한다는 점을 강조했다.최 의원은 “아이들을 무조건 서울의 좋은 대학으로 보내는 것만을 교육의 목표로 삼아서는 안 된다. 포천에 있는 대학과 교육기관의 특성을 살리고 지역과 연계해 학생들이 포천에서 배우고, 포천에 머물며, 지역의 인재로 성장할 수 있는 교육환경을 만들어야 한다”고 말했다.이어 “지역의 아이들이 교육을 위해 포천을 떠나는 것만이 아니라, 교육을 통해 지역의 미래를 만들어가는 구조가 필요하다. 교육과 지역산업, 일자리, 정주가 연결될 수 있도록 포천만의 교육혁신 모델을 고민해야 한다”고 덧붙였다.끝으로 최순자 의원은 “교육은 단순히 학생을 학교에서 가르치는 것을 넘어 지역의 미래를 만드는 중요한 기반”이라며 “포천의 교육정책이 개별 사업에 머물지 않고 평생교육, 학교교육, 지역사회, 일자리와 연결되는 지속가능한 교육체계로 발전할 수 있도록 현장의 의견을 듣고 관계기관과 지속적으로 협의하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터