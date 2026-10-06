채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장, 경기창작캠퍼스 레지던시 재개관 기념식 참석

채 위원장, 경기창작캠퍼스 레지던시 재개관 기념식에서 새로운 출발 축하

예술가 중심의 창작환경 조성 위한 지속적인 관심과 지원 강조

“마음껏 질문하고 실험할 수 있는 공간으로”… 경기창작캠퍼스, 경기 예술창작 거점으로 발전 당부



▲ 지난 2일 안산시 대부도 경기창작캠퍼스에서 열린 ‘경기창작캠퍼스 레지던시 재개관 기념식’에 참석해 축사하는 채신덕 위원장(사진=경기도의회)



▲ 지난 2일 안산시 대부도 경기창작캠퍼스에서 열린 ‘경기창작캠퍼스 레지던시 재개관 기념식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 채신덕 위원장(더불어민주당, 김포2)이 지난 2일 안산시 대부도 경기창작캠퍼스에서 열린 ‘경기창작캠퍼스 레지던시 재개관 기념식’에 참석해 레지던시의 새로운 출발을 축하하고, 예술가 중심의 창작환경 조성을 위한 지속적인 관심과 지원 의지를 밝혔다.경기창작캠퍼스 레지던시 재개관을 기념해 열린 이번 행사는 새롭게 정비된 창작공간과 향후 운영 비전을 공유하고, 경기도 예술창작의 핵심 거점으로서 첫발을 내딛는 자리로 기획되었다. 현장에는 채신덕 위원장을 비롯해 황은화(더불어민주당, 안산7) 경기도의원, 유정주 경기문화재단 대표이사, 김홍희 전 서울시립미술관장 등 주요 내빈과 예술계 관계자, 지역 예술인 등 100여 명이 자리를 함께했다.지난 2009년 ‘경기창작센터’라는 이름으로 출범한 경기창작캠퍼스 레지던시는 2021년까지 약 390명의 국내외 작가들이 거쳐 가며 지역을 대표하는 창작의 중심지로 자리매김해 왔다. 이후 2022년부터 2026년에 걸쳐 시설 고도화와 운영 체계 전면 개편을 진행하였으며, 이번 재개관을 계기로 창작스튜디오 1·2동의 작업 및 주거 환경을 전면 리모델링하여 약 3840㎡ 규모의 입주형 창작 공간을 새롭게 선보였다.채 위원장은 축사를 통해 “오늘의 재개관은 단순히 건물을 고쳐 문을 다시 여는 일만은 아니다”라며 “예술가에게 공간은 막막한 생각을 붙잡아 주는 곳이면서, 실패해도 괜찮은 실험실이고, 누군가와 우연히 마주쳐 새로운 작품의 영감을 얻는 만남의 장소”라고 강조했다.이어 “좋은 창작공간은 ‘무엇을 만들 것인가’를 정해주는 곳이 아니라 예술가가 마음껏 질문할 수 있도록 기다려주는 공간이어야 한다”며 “대부도의 바다와 자연을 품은 경기창작캠퍼스가 바로 그런 공간이 되기를 소망한다”고 밝혔다.특히 채 위원장은 “예술가들이 창작의 과정에서 충분히 질문하고 실험할 수 있는 환경, 그리고 그 창작의 결과가 도민의 삶과 만나 새로운 문화적 경험으로 이어질 수 있는 기반을 만드는 데 의회 차원에서도 지원과 관심을 아끼지 않겠다”고 말했다.한편, 경기창작캠퍼스는 올해 말 정규 레지던시 입주예술가를 공개 모집하고, 2027년부터 20여명 규모의 6개월 과정 정규 입주형 레지던시를 운영할 예정이다.류정임 리포터