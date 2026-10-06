박계홍 서울시의원, 5호선 개화산역 내부 에스컬레이터 개통식 참석… “주민 이동 편의 대폭 향상”

지난 2일 진성준 국회의원과 함께 개통 행사 참석해 축하 및 현장 점검

총사업비 20억원 투입해 대합실 내부 에스컬레이터 2대 신규 설치 완료

“강서구 주민들의 쾌적한 이동권 보장하는 생활정치 실천할 것”



개통식 테이프 커팅식(왼쪽에서 세 번째 진성준 국회의원, 오른쪽에서 세 번째 박계홍 시의원). 서울시의회 제공

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박계홍 서울시의원(더불어민주당, 강서구 제3선거구)은 지난 2일 지하철 5호선 개화산역 대합실에서 열린 ‘개화산역 내부 에스컬레이터 개통식’에 참석했다고 밝혔다.이날 개통식 행사에는 박계홍 시의원을 비롯해 진성준 국회의원(더불어민주당, 강서구을), 최세진·김현희·양진석 강서구의원(더불어민주당), 서울교통공사 임직원, 시공사 및 건설사업관리단 관계자, 그리고 지역 주민들이 참석해 성공적인 개통을 함께 축하했다. 공식 행사는 주요 내빈 소개를 시작으로 건설사업관리단장의 사업 경과보고, 테이프 커팅식 및 기념촬영, 에스컬레이터 시승식 순으로 진행됐다.이번에 새로 운행을 시작한 지하철 5호선 개화산역의 내부 에스컬레이터는 지하 1층과 지하 2층 사이를 잇는 계단 구역에 총 2대가 새롭게 구축됐다. 전체 20억 원의 사업예산이 들어간 이번 공사는 2025년 9월 첫 삽을 뜬 이후 약 1년에 걸친 공정을 거쳐 올해 9월 최종 마무리됐다.그간 개화산역을 이용해 온 어르신과 임산부, 장애인을 비롯한 교통약자는 물론 큰 짐을 들고 이동하는 이용객들이 계단 이용 시 상당한 불편을 감수해야 했으나, 이번 에스컬레이터 설치로 역사 내 동선 편의와 접근 환경이 한층 향상될 전망이다.박 의원은 이날 시승식에 참여해 직접 에스컬레이터에 탑승하며 안전 및 운행 상태를 꼼꼼히 점검했다. 박 의원은 “주민들의 오랜 숙원이었던 개화산역 내부 에스컬레이터가 무사히 완공되어 매우 기쁘다”며 “성공적인 개통을 위해 애써주신 서울교통공사와 현장 관계자 여러분, 그리고 공사 기간 동안 묵묵히 불편을 감수해 주신 구민 여러분께 깊이 감사드린다”고 전했다.이어 박 의원은 “주민의 곁에서 일상을 챙기는 보좌관으로서, 앞으로도 지역 내 노후화된 대중교통 인프라를 개선하고 강서구민 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 진성준 국회의원과 함께 생활 밀착형 의정활동을 이어나가겠다”고 다짐을 밝혔다.류정임 리포터