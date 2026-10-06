고광민 서울시의회 도시계획균형위원장, ‘2026 서울라이트 한강 빛섬축제’ 개막식 참석… “한강을 빛의 예술로”

“도시 품격은 일상 속 자연과 문화 향유에서 비롯돼… 서울의 소중한 공간 꼼꼼히 살필 것”

매년 한강의 섬을 순회하며 열리는 서울 대표 빛 축제

올해는 노들섬에서 레이저아트 전시 등 다채로운 프로그램 선보여



지난 2일 노들섬 잔디마당에서 개최된 ‘2026 서울라이트 한강 빛섬축제’ 개막식에 참석해 축사하는 고광민 위원장. 서울시의회 제공



지난 2일 노들섬 잔디마당에서 개최된 ‘2026 서울라이트 한강 빛섬축제’ 개막식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공



지난 2일 노들섬 잔디마당에서 개최된 ‘2026 서울라이트 한강 빛섬축제’. 서울시의회 제공

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서울시의회 도시계획균형위원회를 이끄는 고광민 위원장(국민의힘·서초3)이 지난 2일 노들섬 잔디마당에서 열린 ‘2026 서울라이트 한강 빛섬축제’ 개막 무대를 찾았다. 고 위원장은 현장에 마련된 레이저아트 전시를 관람한 뒤, 축제를 준비한 작가진과 관계자들의 노고를 치하하고 축사를 전했다.올해로 4회차를 맞이한 ‘서울라이트 한강 빛섬축제’는 서래섬(2023년), 여의도(2024년), 뚝섬(2025년)에 이어 올해는 노들섬에서 개최됐으며, 향후 선유도(2027년), 난지도(2028년) 순으로 순회 개최될 예정이다.열흘 동안 이어지는 이번 축제는 2일부터 11일까지 매일 저녁 6시 30분부터 밤 10시 30분까지 운영된다. 행사 기간에는 레이저아트 전시를 비롯해 동행 라이트, 빛섬 렉처 등 핵심 구성 요소인 ‘3L’ 프로그램이 풍성하게 펼쳐진다.이날 개막식 행사에는 고 위원장을 비롯해 오세훈 서울시장과 서울시의회 이성배 부의장, 장세훈 의원, 최종부 의원, 지준영 노량진만나로상인회장, 참여 작가 등 주요 내외빈과 많은 시민들이 참석해 자리를 빛냈다.고 위원장은 개막식 축사를 통해 “자연과 문화, 예술이 어우러진 노들섬을 무대로 펼쳐지는 이번 축제가 시민들에게 일상 속 특별한 추억과 문화 향유의 기회를 선사하기를 바란다”며 “도시의 품격과 경쟁력은 거창한 개발에만 있는 것이 아니라, 시민들이 일상 속에서 자연과 문화를 가까이 누리고 여유를 느낄 수 있을 때 더욱 커진다”고 강조했다.이어 고 위원장은 “서울시의회 도시계획균형위원회도 한강을 비롯한 서울의 소중한 공간들이 시민들의 삶 속에서 더욱 사랑받고 활용될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”며 “사람과 자연, 문화와 공간이 조화롭게 어우러져 시민의 일상이 더욱 풍요로운 서울을 만드는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.류정임 리포터