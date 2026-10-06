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‘투명한 도정·소통 강화’…경기도, 매주 1회 실·국장 정책 브리핑

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경기도청 전경


민선 9기 경기도가 투명한 도정 공개와 언론과의 적극적 소통을 위해 각 실국장 정책브리핑을 활성화한다.

홍은광 도 대변인은 6일 추미애 경기도지사 주재로 열린 주간회의에서 “주요 정책 사업의 취지, 내용, 계획 등에 대한 언론과의 소통 강화가 필요하다”면서 “실국장 정책브리핑을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

도는 이달 19일로 예정된 국회 국토교통위원회 경기도 국정감사가 끝난 뒤 21일 전후에 첫 정책브리핑을 할 계획이다. 매주 1회 실시를 목표로 정책 브리핑은 시행 초기 격주로 시작한 뒤 매주 1회 실시할 방침이다.

정책 브리핑은 실국장들이 주요 정책과 신규사업, 현안 쟁점 등을 소개하고, 질문에 답변할 예정이다.

홍은광 도 대변인은 “실국장 정책브리핑은 최근 도지사 주재 월간회의 전체를 지방정부 최초로 온라인 생중계하며 도의 재정 현황과 대응책을 소상히 밝히는 등 투명한 도정 공개와 도민과의 원활한 소통을 추진 중인 추미애 지사의 소통 방식의 하나”라며 “언론과의 소통은 물론 도민과의 직접 만남까지 포함해 다양한 방법으로 경기도정의 진행 과정을 투명하게 공개하고 그에 대한 다양한 분들의 목소리를 듣겠다”고 말했다.


안승순 기자
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자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr