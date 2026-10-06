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정윤태 경북도의원 “울릉도 가는 길, 더 가볍게”

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정 의원, 울릉도 배삯 지원, 한 달 더… 농수산위 통과
“배삯 부담 낮추고, 울릉 관광 살리고”


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정윤태 경북도의원


경북도의회 건설소방위원회 소속 정윤태 의원(울릉, 국민의힘)이 대표발의한 ‘경북도 도서지역 여객선 운임 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 제366회 경북도의회 제1차 정례회 중 6일 열린 농수산위원회 심사를 통과했다.

이번 개정안은 관광객 대상 동절기 여객선 운임 지원 기간을 연장함으로써, 울릉지역의 비수기 관광을 진흥하고 지역 경제에 활력을 불어넣고자 추진됐다.

주요 내용은 ▲동절기 운임 기간을 매년 12월 1일에서 매년 11월 1일로 1개월 확대 ▲조문 인용 표현과 용어 정비 등이다.

정 의원은 “여객선 운임 부담을 줄이는 것은 관광객이 도서 지역을 보다 쉽게 찾을 수 있는 여건을 마련하는 일”이라며 “이번 개정안이 비수기 관광 수요를 늘리고 지역경제에 활력을 더하는 데 기여하기를 기대한다”고 밝혔다.

한편, 이번 조례안은 오는 15일 본회의 심의를 앞두고 있으며, 본회의에서 의결되면 울릉군의 비수기 관광과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.


류정임 리포터
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