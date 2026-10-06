안계명 경기도의원, 경기도어린이집연합회 집회 현장 찾아… 보육교사 처우개선·안정적 복지 지원 강조

경기도어린이집연합회 집회 현장 찾아… 필수 보육예산 정상화 촉구 목소리 청취

“아이 돌보는 보육 현장, 흔들림 없어야… 세심히 살필 것”



▲ 6일 경기도청 정문 앞에서 개최된 (사)경기도어린이집연합회의 ‘2026년 경기도 보육예산 정상화 및 추경편성 촉구’ 집회 현장을 찾은 안계명 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 소속 안계명 의원(더불어민주당, 평택5)이 6일 경기도청 정문 앞에서 개최된 (사)경기도어린이집연합회의 ‘2026년 경기도 보육예산 정상화 및 추경편성 촉구’ 집회 현장을 찾아 현장 어린이집 원장들과 보육교사들의 애로사항을 직접 경청했다.이번 집회는 2026년도 보육지원 예산과 관련해 경기도의회가 증액 의결한 수정 예산안을 신속히 받아들이고, 기존의 보육 지원 수준을 차질 없이 이어갈 것을 요구하고자 추진됐다. 현재 어린이집 운영비 보조 및 보육교사 처우개선 등 5개 주요 사업 분야에서 약 27억원 규모의 예산 차질이 우려됨에 따라, 오는 11월 이후 일부 지원 단가가 인하되거나 조정될 수 있다는 관측이 나오고 있다.이날 안 의원은 어린이집 관계자들로부터 보육현장의 운영 여건과 보육교사들이 겪고 있는 어려움을 직접 듣고 향후 보육지원 방향에 대해 의견을 나눴다.안 의원은 “저출생과 물가 상승 등으로 어린이집 현장의 어려움이 갈수록 커지고 있는 상황에서 기존 지원마저 불안정해진다면 그 부담은 결국 보육교사와 아이들에게 돌아갈 수밖에 없다”며 “경기도의 재정상황이 어렵다는 점은 충분히 이해하지만 아이들을 돌보는 보육현장이 흔들리지 않도록 반드시 필요한 예산이 무엇인지 다시 한번 세심하게 살펴볼 필요가 있다”고 밝혔다.이어 “현장의 의견이 충분히 공유될 수 있도록 앞으로도 관심을 갖고 관련 상황을 지속적으로 살펴보겠다”고 덧붙였다.류정임 리포터