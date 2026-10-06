김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원, ‘2026 강남 페스티벌’ 전 일정 함께하며 축제 성공 이끌어

강남 지역구 시의원으로서 행사 확대·발전 지원… “지역 가치 높이는 대표 축제로”

그랜드 퍼레이드부터 봉은사 산사음악회까지… 개·폐막식 전 일정 현장 지켜

“축제 통해 마음의 여유 찾길… 내년에 더 알찬 모습으로 만날 것”



강남 페스티벌 개막식에 참석한 김길영 대표의원. 서울시의회 제공



봉은사 산사음악회에 참석해 인사말을 하는 김길영 대표의원. 서울시의회 제공

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김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원(강남6)은 지난 3일부터 5일까지 도산대로, 봉은사로 등 강남 일대에서 펼쳐진 ‘2026 강남 페스티벌’의 개·폐막식 행사에 빠짐없이 참석해 시민들과 만나고 축제의 성공적인 개최를 함께 축하했다.강남구를 지역구로 둔 김 대표의원은 그간 지역 대표 문화행사인 강남 페스티벌의 지속적인 성장과 외연 확장을 위해 활발한 지원을 이어왔다. 축제 첫날이었던 3일에는 화려한 개막을 알린 ‘그랜드 퍼레이드’ 현장을 방문해 시민들과 축하 인사를 나눴으며, 마지막 날인 5일에는 피날레 행사로 열린 ‘봉은사 산사음악회’까지 직접 챙기는 등 개막부터 폐막에 이르는 전 과정을 현장에서 함께했다.이날 행사에 참여한 김 대표의원은 “강남의 다채로운 매력과 문화적 역량을 널리 알리는 강남페스티벌이 해를 거듭할수록 한층 더 풍성해지고 있어 뜻깊다”며 “축제의 시작부터 마무리까지 지역 주민 및 시민 여러분과 가까이서 호흡하고 함께 즐길 수 있어 매우 기쁘다”고 밝혔다.이어 “바쁜 일상에서 벗어나 강남구의 축제 현장에서 잠시나마 마음의 여유를 챙기셨기를 바란다”며 “더욱 알차고 발전된 모습으로 내년 강남 페스티벌에서 다시 만날 수 있도록 서울시의회 차원에서도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.한편, 올해로 15회를 맞이한 ‘강남페스티벌’은 지난 3일부터 5일까지 사흘간 진행됐다. 그랜드 퍼레이드를 시작으로 패밀리·K팝 콘서트, 패션·뷰티 페스타, 비어·푸드 페스타, 국제 평화 마라톤대회, 봉은사 산사음악회 등 다채로운 프로그램이 펼쳐져 관람객들의 큰 호응을 얻었다.류정임 리포터