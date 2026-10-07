‘대형 산불 그만’… 경남, 전담조직 내년 출범

전국 3번째 119산불특수대응단

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경남에 산불 진화를 전담하는 전문 조직이 내년 1월 출범한다.경남도는 소방본부 산하에 정원 54명 규모의 ‘119산불특수대응단’을 설치·운영할 계획이라고 6일 밝혔다. 경북과 강원에 이어 전국 시도 중 세 번째로, 도는 관련 조례 개정을 추진하고 있다.119산불특수대응단은 산길 이동이 가능한 산불진화차와 이동식 펌프, 불갈퀴 등 전문 장비를 갖추고 산림청과 협업해 산불 진화에 직접 나선다. 기존 소방 조직이 산불 확산을 막고 민가 등 인명·재산 보호에 중점을 뒀다면, 대응단은 산림지역 진화 역량을 강화하는 역할을 맡는다. 지리산권인 산청군 금서면 옛 119안전센터를 리모델링해 임시청사로 활용할 예정이다.지난해 3월 산청에서 난 산불이 하동까지 번지는 등 10일간 이어지며 4명이 숨지고 3000㏊가 넘는 산림, 주택, 농축산시설이 불에 탔다. 이를 계기로 도는 대형 산불 전문 조직의 필요성을 인식하고 대응단 신설을 추진했다.대응단 설치 준비단은 지난달 29~30일 산청 웅석봉 일원에서 ‘경남형 산불 진화 전술’과 장비 운용체계를 점검하는 등 출범 준비에 속도를 냈다.창원 이창언 기자