서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

6000년전 서울, 암사에서 만나요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

금천 “24시간 곁에 있을게요”… 지친 마음 보듬

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

일터가 축제장 됐다… 함께 걷고 먹고 즐긴 구로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

고충 해결·만족도는 96%↑…중구, 약수하이츠서

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘대형 산불 그만’… 경남, 전담조직 내년 출범

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

전국 3번째 119산불특수대응단

경남에 산불 진화를 전담하는 전문 조직이 내년 1월 출범한다.

경남도는 소방본부 산하에 정원 54명 규모의 ‘119산불특수대응단’을 설치·운영할 계획이라고 6일 밝혔다. 경북과 강원에 이어 전국 시도 중 세 번째로, 도는 관련 조례 개정을 추진하고 있다.

119산불특수대응단은 산길 이동이 가능한 산불진화차와 이동식 펌프, 불갈퀴 등 전문 장비를 갖추고 산림청과 협업해 산불 진화에 직접 나선다. 기존 소방 조직이 산불 확산을 막고 민가 등 인명·재산 보호에 중점을 뒀다면, 대응단은 산림지역 진화 역량을 강화하는 역할을 맡는다. 지리산권인 산청군 금서면 옛 119안전센터를 리모델링해 임시청사로 활용할 예정이다.

지난해 3월 산청에서 난 산불이 하동까지 번지는 등 10일간 이어지며 4명이 숨지고 3000㏊가 넘는 산림, 주택, 농축산시설이 불에 탔다. 이를 계기로 도는 대형 산불 전문 조직의 필요성을 인식하고 대응단 신설을 추진했다.

대응단 설치 준비단은 지난달 29~30일 산청 웅석봉 일원에서 ‘경남형 산불 진화 전술’과 장비 운용체계를 점검하는 등 출범 준비에 속도를 냈다.


창원 이창언 기자
2026-10-07 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마포 ‘새 얼굴’에 윤택·이성우·프라우드먼 합류

도시 알릴 신규 홍보대사 위촉

관악에 ‘1호 서울체력장’ 문 열었다

19세이상 무료… 체력측정·상담 박준희 청장 “체육인프라 확충”

서대문 “머리할때 장애인 불편없도록”

장애인친화미용실 7곳 지정운영 경사로 설치, 수급자 감면혜택도

광진에선 휴머노이드와 함께 춤을

10월부터 광진미래기술체험관서 화~금 단체, 토요일엔 일반공연 김경호 “미래기술 이해하는 계기”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr