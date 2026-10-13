전남광주특별시, 조선산업 인공지능 전환(AX) 본격화

HD현대삼호·대아산업·지역 조선·기자재기업 등과 업무협약



민형배 전남광주통합특별시장이 12일 오후 영암군 호텔현대 바이라한 목포에서 열린 ‘AI자율조선소 등대공장 구축 및 지역 조선업 AX 확산을 위한 투자 및 업무협약식’ 서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

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전남광주특별시가 조선업 제조 현장의 인공지능 전환(AX)과 지역 조선산업 경쟁력 강화에 나섰다.전남광주특별시와 영암군은 12일 영암 호텔현대 바이라한에서 HD현대삼호, 대아산업, 대불경영자협의회, 전남조선해양기자재협동조합과 ‘AI 자율 운영 조선소 투자·업무협약’을 했다.협약에 따라 HD현대삼호와 대아산업은 2031년까지 4천억원을 투자해 선박 제조 현장에 AI 자율 운영 조선소 선도(등대) 공장을 구축하고 이를 통해 확보한 AX 핵심기술을 지역 조선기업에 이전한다.또 대불경영자협의회와 전남조선해양기자재협동조합은 소속 회원사와 함께 관련 기술을 적극 도입해 신규 투자를 통한 AX 성과를 지역 조선업 생태계 전반으로 확산한다.통합특별시는 AI자율운영조선소 등대공장의 AX 성과를 지역 조선업 전체로 확산하기 위한 기획과제도 추진하고 있다.산업통상부와 해양수산부가 공동 주최하는 이날 행사는 ‘AI 조선소 M.AX 얼라이언스 전략회의’와 함께 진행됐다.제조업 AI 전환을 뜻하는 ‘M.AX 얼라이언스’는 지난해 9월 산업부와 대한상공회의소 주관으로 2030년 제조 AX 최강국 도약을 위해 출범했다.이날 전략회의에서는 산업부 제조산업정책관의 ‘AI 조선 얼라이언스 운영 방향 및 플래그십 프로젝트’와 산업부·해수부가 공동 수립한 ‘자율운항선박 기본계획’이 발표됐다.참석자들은 또 조선산업의 AX 확산을 위한 협력 방안을 논의했다.이에 앞서 통합특별시와 영암군은 조선산업 AX를 위해 ‘2025년 대불산단 AX 실증 협업플랫폼 구축사업’과 ‘2026년 조선산업 AX 실증기반 구축사업’을 유치해 조선산업 AX 지원 기반을 구축했다.민형배 시장은 “HD현대삼호의 대규모 투자로 조선산업의 AX를 지역 산업 생태계 전체로 확산하는 계기가 될 것”이라며 “통합특별시가 보유한 선박 제조 기반에 AI라는 강력한 경쟁력을 더해 서남권역을 조선·기자재기업이 함께 성장하는 미래 산업 거점으로 만들겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자