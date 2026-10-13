서울Pn

검색

아빠육아 늘면 부담은 ‘뚝’ 행복은 ‘쑥’… “서

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

하루에만 3900명… 서대문 명소 홍제폭포

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동에서 ‘읽고 마시고 예술하라’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동대문 ‘왕산로 빛의거리’ 최우수상 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

울산 버스 요금함 사라진다…12개 노선 대상 ‘현금 없는 버스’ 시범운영 돌입

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

울산시 제공


울산시가 편리하고 안전한 대중교통 이용 환경 조성을 위해 오는 31일부터 시내버스 12개 노선, 100대를 대상으로 ‘현금 결제 없는 시내버스’ 시범운영에 들어간다고 13일 밝혔다.

그동안 시내버스 현금 이용은 지속적으로 감소해 왔으나, 현금유지함 관리와 수입금 수거·정산 등에 연간 약 3억 4000만원의 비용이 지속적으로 소요돼 왔다.

이에 따라 시는 충분한 계도기간을 두고 단계적으로 비현금 정산 체계를 도입한다.

시범운영 대상은 권역별 이용 여건과 현금 이용률을 고려해 울산역 연계 리무진버스 5개 노선(5001~5005번)과 주요 일반 노선 7개(713·432·124·1421·1733·741·725번) 등 총 12개 노선이다.

초기 혼선을 줄이기 위해 오는 10월 31일부터 11월 30일까지 한 달간 계도기간을 둔다. 이 기간에는 요금함을 유지하며 교통카드 사용과 계좌이체 방식을 중점 안내하고, 12월부터는 요금함을 철거한다.

요금함 철거 후 교통카드가 없는 승객은 차내 비치된 계좌이체 안내카드를 받아 요금을 납부하면 된다. 시는 카드 미소지를 이유로 승차를 거부하거나 하차를 요구하는 일이 없도록 운수종사자 사전 교육도 병행할 방침이다.

시는 누리집, SNS, 버스 내외 홍보물 등을 통해 집중 홍보에 나서는 한편, 오는 12월까지 현장 의견을 수렴해 제도를 보완한다. 이어 내년 1~3월 시내버스 전 노선, 4월부터는 지선·마을·마실버스를 포함한 전 노선으로 전면 확대할 계획이다.

김창현 울산시 교통국장은 “이번 시범운영은 신속한 승차와 안전한 운행 환경을 만들기 위한 조치”라며 “교통카드가 없는 시민도 불편을 겪지 않도록 현장의 목소리를 세심하게 살펴 제도를 안착시키겠다”고 말했다.

울산 조원일 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동작구청장, 취임 100일도 주민 곁에서

소통데이 연 류삼영 구청장

‘MZ 레트로성지’ 해방촌의 가을밤 [현장 행정]

사흘간 2400명… 상인 “구에 감사” 김경대 청장 “매력 더널리 알릴것”

일반 중학생 교류·친목의 장… 송파구청장배 축구대회

구 중학교 19개교·376명 참여 의료진·안전요원 등 배치 계획

놀이로 분리배출 배우는 ‘마포 자원순환구조대’

어린이집 등 ‘바다 지키는’ 교육 유동균 청장 “습관으로 이어지길”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr