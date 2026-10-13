서울 상수도 누수 최초 신고하면 3만원 상품권…지난해 41% 시민이 발견



누수에 의한 도로 함몰 피해. 서울시 제공

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서울에서 상수도 누수를 처음 신고한 시민에게 3만원 상당의 모바일 상품권을 지급한다. 지난해 발생한 상수도 누수의 41%가 시민 신고로 발견된 만큼 서울시는 신고 포상제도를 통해 누수 조기 발견과 신속한 복구를 유도할 계획이다.서울시는 2021년 6월부터 운영 중인 ‘상수도 누수 신고 포상제도’를 적극 활용해 달라고 13일 밝혔다. 누수가 의심되면 국번 없이 120 다산콜센터나 관할 수도사업소에 신고하면 된다. 실제 누수로 확인되고 최초 신고자로 인정되면 서울사랑상품권 3만원 상당을 받을 수 있다.상수도관 누수는 관의 부식이나 공사·차량 통행에 따른 진동과 충격 등 다양한 원인으로 발생한다. 누수를 방치하면 수돗물 손실은 물론 도로 파손과 침수, 교통 통제 등으로 이어질 수 있다. 누수 위치와 규모에 따라 수돗물에 혼탁수가 발생할 가능성도 있어 신속한 발견과 복구가 중요하다.특히 관망 모니터링 등 내부 시스템만으로는 누수 징후를 파악하고 정확한 위치를 찾는 데 시간이 걸릴 수 있다. 시민이 현장을 먼저 발견해 신고하면 탐지 과정에 앞서 현장 확인에 나설 수 있어 복구 시간을 줄이는 데 도움이 된다. 실제 2024년과 2025년에도 전체 누수의 41%가 시민 신고로 확인됐다.서울시는 8개 수도사업소에서 24개 팀, 107명 규모의 24시간 복구체계를 운영하고 있다. 노후관 정비와 누수 취약지역 123곳 점검 등 예방 활동도 병행하고 있다. 그 결과 지난해 누수 발생 건수는 전년보다 약 5% 감소했다.권민 서울아리수본부장은 “시민 신고가 더해지면 누수를 더 빨리 발견하고 피해를 최소화할 수 있다”며 “포상제도를 통해 시민 참여를 적극 이끌어내겠다”고 말했다.김소희 기자