목포해경, ‘선박 내 전기차 화재’ 가상 수난대비기본훈련 실시

목포해수청·소방서·해군 3함대 등 12개 유관 기관·단체 참여

질식소화포·하부관창 활용 초기 진압 및 여객 구조·익수자 구출

배터리 열폭주 대비 전문가 교육 병행… 해양사고 공조 체계 강화



목포해양경찰이 14일 목포연안여객선터미널에서 4분기 수난대비기본훈련을 실시하고 있다. (목포해경 제공)

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목포해양경찰이 해양사고 대응 역량을 강화하기 위해 민·관·군 합동으로 실전형 수난대비 기본훈련을 펼쳤다. 해경은 지난 14일 목포연안여객선터미널에서 4분기 수난대비기본훈련을 실시했다고 15일 밝혔다.이번 훈련은 목포해경 주관으로 목포지방해양수산청, 목포소방서, 해군 3함대 등 12개 유관 기관 및 단체가 참여해 유기적인 공조 체계를 점검했다.훈련은 차도선에 적재된 전기차에서 화재가 발생한 상황을 가정해 진행됐다. 참가 기관들은 ▲선박 회항 조치 ▲질식소화포 및 하부 관창 스프링클러 등 차도선 내 소화장비를 활용한 초기 대응 ▲여객 퇴선 조치 및 이송 ▲해상 익수자 구조 ▲목포소방서 및 ㈜한진GTC와의 합동 전기차 화재 진압 등 실제 사고 발생 시 필요한 전 과정을 신속하게 수행했다.특히 전기차 화재는 일반 화재와 달리 배터리 열폭주 현상으로 진화가 어렵고 재발화 위험이 높은 특성을 고려해, 전문 대응 지식과 장비를 활용한 체계적 진압 훈련 및 전문가 교육을 병행했다.최원식 목포해양경찰서장은 “선박 내 전기차 화재는 제한된 공간에서 자칫 대형 사고로 이어질 수 있어 초기 대응이 무엇보다 중요하다”며 “이번 훈련을 통해 대응 태세를 한층 강화하고 전기차 화재 대응 역량을 높이는 계기로 삼겠다”고 밝혔다.한편, 수난대비기본훈련은 수상구조법에 따라 해양경찰이 매년 수난구호 협력기관 및 민간단체와 함께 실시하는 법정 훈련으로, 해양사고 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위해 추진되고 있다.임형주 기자