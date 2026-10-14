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경기도의회 미래과학협력위원회 “스타트업이 세계적인 유니콘 기업으로 성장하도록 적극 지원”

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▲ 김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 14일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2026 경기 스타트업 서밋’ 개막식 단상에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도 내 혁신 스타트업의 자금난 해소와 해외 진출을 지원하기 위해 경기도의회가 전방위적인 제도적·예산상 뒷받침을 약속했다.

경기도의회 미래과학협력위원회 김태형 위원장(더불어민주당, 화성5)은 10월 14일 수원컨벤션센터에서 개최된 ‘2026 경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT 2026)’ 개막식에 참석해 참가 기업들을 격려하고, 벤처 생태계 활성화를 위한 의회 차원의 적극적인 지원 방침을 밝혔다.

올해 3회차를 맞이한 이번 ‘경기 스타트업 서밋’은 국내외 스타트업을 비롯해 글로벌 투자자, 대기업 및 중견기업 관계자들이 한자리에 모여 첨단 혁신기술을 공유하고 투자 유치 및 해외 판로 개척 방안을 모색하는 글로벌 투자 박람회다. 이날 개막식에는 김태형 위원장과 함께 박상현(더불어민주당, 부천2)·오남석(국민의힘, 비례) 부위원장 등 위원회 소속 의원들이 자리를 함께했다.

김태형 위원장은 축사를 통해 스타트업이 마주한 엄혹한 투자 환경을 짚었다. 김 위원장은 “많은 스타트업이 새로운 기술을 개발하고 시제품까지 만들어도 사업화 단계에서 자금 부족과 투자 유치의 어려움을 겪는다”며 “투자자를 찾기 위해 수없이 많은 메일을 보내도 답장을 받기 어려운 것이 스타트업의 현실”이라고 진단했다.

이어 “이러한 어려움을 해소하기 위해 경기도가 나선 것이라고 생각한다”며 “스타트업들이 사전 투자 연계 프로그램을 통해 투자자들과 충분히 소통하고, 이번 서밋에서 실질적인 투자 협약으로 이어지는 성과를 거두길 기대한다”고 밝혔다.

또한 김 위원장은 “경기도의 재정 상황이 어려운 가운데서도 이번 서밋은 미래를 위한 투자라는 점에서 의미가 크다”며 “혁신기업이 성장의 기회를 놓치지 않도록 경기도의회에서도 필요한 지원과 협력에 적극 협조하겠다”고 강조했다.

끝으로 “경기도가 대한민국의 미래 먹거리를 이끌어 가기 위해서는 벤처·스타트업의 성장이 무엇보다 중요하다”며 “오늘 이 자리에 함께한 기업들이 지금은 스타트업이지만, 몇 년 후에는 대한민국을 대표하는 세계적인 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 경기도의회에서도 최선을 다해 돕겠다”고 말했다.

한편, 경기도의회 미래과학협력위원회는 도내 혁신기업의 기술 개발과 사업화, 투자 유치 및 글로벌 진출을 뒷받침할 수 있도록 창업 생태계 활성화를 위한 정책적·제도적 지원에 지속적인 관심을 기울일 계획이다.

양승현 리포터
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