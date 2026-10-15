서울Pn

검색

91개국 디자인 해법 서울에 모였다…‘서울디자인위

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“후기만 믿고 맡겼는데”…서울시, 무등록 펫시팅

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강북구, 삼양사거리 노후건축물 부지가 매력정원으로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, ‘서울시 지적측량 경진대회’ 2년 연속

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

완도군, 28병상 규모 ‘인공 신장실’ 신축

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

내년 4월 완공 목표, 주민 의료 접근성 향상 기대


  •
완도군 인공 신장실 신축 사업 투시도.


전남광주특별시 완도군이 혈액투석 의료서비스 기반을 확충하고 주민들의 의료 접근성을 높이기 위해 인공 신장실 신축 사업을 추진한다.

올해 10월부터 내년 4월까지 추진되는 인공 신장실은 완도읍 가용리 산194-1번지 일원에 지방소멸대응기금 34억 9200만원과 군비 7억 5000만원 등 총사업비 42억 4200만원을 들여 연면적 466.15㎡에 지상 2층 규모로 조성된다.

1층에는 홀과 물탱크, 펌프실, 의료 가스시설 등이 들어서고 2층에는 28병상 규모의 혈액 투석실(B형 간염 보균자 전용 포함)이 들어설 예정이다.

인공 신장실이 조성되면 그동안 혈액투석을 위해 다른 지역으로 가야 했던 주민들의 불편이 줄고 안정적인 의료서비스를 제공할 수 있을 것으로 전망된다.

당초 2022년부터 추진됐던 이번 사업은 시공사의 폐업과 현장 여건 등으로 지연되다 선금 및 계약 보증 보험을 통해 사업비 회수 후 군비 손실 없이 10월 재착공했다.

김신 군수는 “혈액투석을 받아야 하는 주민들이 안정적으로 치료받을 수 있도록 인공 신장실 사업에 속도를 내겠다”며 “앞으로도 주민들에게 필요한 의료서비스 제공과 의료 인프라 확충에 힘쓰겠다”고 말했다.

완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 25개 자치구 현안 언제든 함께 논의

이승로 “시민 체감할 수 있는 실질적 행정 변화”

“100가지 꿈, 현실이 된다”… 구민 제안서 출발

김동욱 구청장 ‘공감 토크’ 진행

재건축·세제 등 67개 공약 발표한 강남

김현기 구청장 취임 100일 청사진

은평 “수요일엔 동네에서 교수님 특강 어때요”

수요순회특강… 건강·대중문화 등 김미경 “대학과 지역연계 넓힐것”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr