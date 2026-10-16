대치쌍용·잠실우성 최고 49층 재건축… 반포주공 디자인 심의 통과

대치쌍용 최고 49층·6개 동·총 999가구

잠실우성도 최고 49층·7개 동·총 828가구

착공 중인 반포 5007가구는 디자인 개선



강남구 대치쌍용 일대 재건축 조감도.

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송파구 잠실우성4차 조감도.

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서초구 반포주공1단지 조감도.

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1980년대에 조성된 서울 강남권의 대표 노후 아파트 단지들이 최고 49층 높이의 현대적 대단지 주거 공간으로 탈바꿈한다.서울시는 지난 15일 열린 ‘제21차 정비사업 통합심의위원회’에서 강남구 대치쌍용1차, 송파구 잠실우성4차, 서초구 반포주공1단지(1·2·4주구) 등 주요 재건축 사업지에 대한 심의안을 통과시켰다고 16일 밝혔다.지하철 3호선 학여울역 북측에 위치한 강남구 대치동 66번지 일대 ‘대치쌍용1차아파트’는 ‘조건부 보고 의결’로 심의를 통과했다.1983년 준공된 기존 5개 동, 15층, 630가구 규모의 이 단지는 이번 심의에 따라 지하철과 양재천을 품은 최고 49층, 6개 동, 총 999가구(공공 임대 132가구 포함) 규모의 대단지로 재건축된다.단지 안에는 소규모 공원과 개방형 휴게 공간이 들어서며 인근 양재천과 연결되는 녹지축을 조성해 보행 환경을 대폭 개선한다. 아울러 어린 자녀를 둔 가구를 위해 단지 내에 ▲서울형 키즈카페 ▲다함께돌봄센터 ▲어린이집 등 맞춤형 육아·돌봄 시설을 확충한다. 영동대로변에는 도로를 따라 스트리트형 상가를 배치해 거리의 활력을 더하고 주민 생활 편의를 높일 계획이다.송파구 잠실동 320번지 잠실우성4차아파트 재건축 사업은 건축·경관·교통·재해 4개 분야 통합심의를 한 번에 거치며 ‘조건부 의결’됐다.1983년 준공된 기존 8개 동, 15층, 555가구 아파트는 최고 49층, 7개 동, 총 828가구(공공 임대 98가구 포함) 규모로 새롭게 태어난다.단지가 탄천 및 유수지 공원과 인접해 있고 지하철 9호선 삼전역이 가까운 입지적 특성을 살려, 탄천 수변 경관과 조화를 이루는 경관 디자인이 적용된다.입주민과 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 개방형 커뮤니티 시설도 강화된다. 단지 내에는 어르신들을 위한 노인복지시설을 비롯해 ▲실내 어린이놀이터 ▲작은도서관 ▲어린이집 등이 들어선다.이미 착공에 들어가 공사가 진행 중인 서초구 반포동 810번지 일대 ‘반포주공1단지(1·2·4주구·단지 단위)’는 단지 외관과 경관 디자인을 업그레이드하는 건축 계획 변경안이 이번 통합심의를 통과했다.반포주공1단지(1·2·4주구)는 지상 최고 35층, 50개 동, 총 5007가구(공공 임대 213가구 포함) 및 판매 시설 3개 동으로 조성되는 초대형 단지다. 심의에서는 창의적 디자인을 반영한 특별건축구역 취지를 반영했다. 아파트 건물 외관 디자인과 색채 개선, 출입구 캐노피, 옥상 구조물 및 공공 개방 시설 진입부 디자인 변경 등이 다뤄졌다.단지 내 조성되는 소공원과 완충 녹지, 반포천 등과의 연계성을 높이고 시민들의 공원 이용 편의성을 강화하도록 조건이 부여됐다.2024년 3월 착공에 들어간 반포주공1단지(1·2·4주구)는 현재 골조 공사가 마무리 단계에 있다. 오는 11월 약 1800가구의 일반 분양을 거쳐 2027년 11월 준공 및 입주를 목표로 사업을 추진 중이다.유규상 기자