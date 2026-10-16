반려 축제 시리즈 ‘서울동물행복위크’ 3주간 운영

동물행복런, 유기동물 인식 개선 행사

초보 펫림픽부터 국가대표 초청전까지

라이브 콘서트부터 영화감상·그림 전시



2026 서울펫림픽.

서울시 제공

둘째 주

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서울시는 17일부터 31일까지 3주간 주말마다 여의도 한강공원, 월드컵공원 평화광장, 상암 문화비축기지에서 ‘서울동물행복위크’를 개최한다고 16일 밝혔다.반려동물과 함께하는 걷기·스포츠·문화행사와 유기동물 입양 프로그램 등을 통해 생명 존중의 가치를 나누고 반려인과 비반려인이 서로 이해하는 성숙한 반려문화를 확산할 계획이다.첫 주인 17~18일에는 반려견과 함께 걷는 동물행복런, 유기견 입양가족의 일상을 소개하는 견생2회차 자랑대회 등을 포함한 ‘동물행복페스타’ ▲다음 주말인 24~25일에는 반려견과 한 팀을 구성해 운동을 통해 교감하는 ‘서울펫림픽’ ▲마지막 주말인 31일에는 그림 전시, 라이브 콘서트, 영화 관람 등으로 구성돼 반려동물과 보호자, 나아가 비반려인도 문화생활을 즐길 수 있는 ‘서울댕냥데이즈’가 열린다.동물행복페스타는 500팀의 반려견과 보호자가 한강의 아름다운 풍경을 보며 함께 걷는 대규모 행사 ‘동물행복런’이 준비되어 있다. 또 ‘견생2회차 자랑대회’와 유기견 입양행사인 ‘핌키 레드카펫 입양제’가 진행된다.이외에도 현장에서 바로 참여할 수 있는 ▲야생·농장·실험·전시·봉사동물을 주제로 한 ‘동물보호 PLAY존’ ▲유기동물 입양 캠페인 ▲반려문화 OX 퀴즈 등이 진행되며 시민들이 즐기면서 동물보호와 복지에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.월드컵공원 평화광장에서 열리는 ‘서울펫림픽’에서는 반려견과 보호자가 한 팀을 이뤄 경기에 참여하며 교감하는 행사다. 전문 선수부터 처음 참여하는 보호자와 반려견까지 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.우선 초보들도 함께할 수 있는 기다려, 이리 와 등을 선보이는 펫림픽과, 4㎞를 걷는 도그트레일(반려견 걷기대회)이 있다. 또 어질리티 국가대표 초청전을 비롯해 서울 프리스비·서울 아마추어 어질리티·서울도그댄스 대회 등이 진행되며 즐거움과 에너지를 선사할 예정이다.마지막 ‘2026 서울댕냥데이즈’는 상암 문화비축기지에서 개최된다. ▲독댄스·펫션쇼 ▲김나영, 하하 라이브 콘서트 ▲영화 ‘멍뭉이’가 상영된다.▲펫 인플루언서 원샷한솔 ▲동물을 소재로 그림을 그리는 신진 작가 정하경 ▲팻두의 토크 콘서트 ▲조지훈, 설채현 수의사의 펫로스 힐링 콘서트 등도 열린다. 동물 소재 신진 작가인 오지우, 쪼야, 황다희, 임정철 작가의 그림을 감상할 수 있는 전시회도 열린다.김영환 서울시 정원도시국장은 “반려인과 비반려인 모두가 안전하고 즐겁게 참여할 수 있도록 행사 준비와 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자