동대문구, ‘찾아가는 공동주택 탄소중립 체험부스’

17일 래미안 라그란데 오후 1시부터

24일은 e편한세상 청계센트럴포레서



찾아가는 공동주택 탄소중립.

서울시 제공

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서울 동대문구는 17일과 24일 ‘찾아가는 공동주택 탄소중립 체험부스’를 운영한다고 16일 밝혔다. 주민들이 일상에서 탄소중립의 중요성을 배우고 친환경 생활을 실천할 수 있도록 공동주택 2곳에서 진행한다.주민들의 생활 공간인 아파트 단지로 직접 찾아가 다양한 환경교육과 체험 프로그램을 제공하는 생활 밀착형 행사다. 어린이부터 어른까지 온 가족이 함께 참여하며 탄소중립을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 마련됐다.행사는 17일 래미안 라그란데, 24일 e편한세상 청계센트럴포레에서 각각 오후 1시부터 5시까지 진행된다. 특히 환경 보호의 메시지를 흥미롭게 전달하는 친환경 인형극 ‘별주부전에 끼어든 인어공주’와 플라스틱 서커스 ‘합’ 등 다채로운 공연이 펼쳐져 주민들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.이와 함께 주민들이 직접 참여하며 탄소중립을 체험할 수 있는 다양한 프로그램도 운영된다. ▲자전거 발전기를 이용한 솜사탕 만들기 ▲버려지는 병뚜껑을 활용한 키링 만들기 ▲태양열 발전기 프로펠러 만들기 ▲친환경 화분 만들기 ▲천연 밀랍랩 및 밀랍초 만들기 등이다.또한 환경교육 팝업북, 탄소중립 캐리커처와 페이스페인팅, 탄소중립 사진 인화 등 가족 단위 주민들이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램도 진행된다. 아울러 에코마일리지 가입 홍보를 통해 주민들의 자발적인 에너지 절약과 온실가스 감축 실천도 독려할 계획이다.최동민 구청장은 “앞으로도 주민들이 생활 가까이에서 환경교육을 접하고 즐겁게 탄소중립을 실천할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자