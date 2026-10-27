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은평구, ‘대한민국 SNS 대상’ 공공부문 종합대상…전국 기초지자체 최초 수상

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김미경(가운데) 서울 은평구청장이 26일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 대한민국 SNS 대상’ 시상식에서 공공부문 종합대상인 과학기술정보통신부 장관상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.


서울 은평구는 전날 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제16회 2026 대한민국 소셜미디어(SNS) 대상’에서 공공부문 종합대상인 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 27일 밝혔다. 전국 226개 기초지자체 가운데 공공부문 종합대상을 받은 것은 은평구가 처음이다.

대한민국 SNS 대상은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 상으로, 공공기관과 기업의 SNS 활용 현황과 소통 성과 등을 종합적으로 평가한다.

올해 평가에는 질병관리청과 외교부, 중소벤처기업부 등 정부 부처와 광역지자체를 비롯한 전국 118개 공공기관이 참여했다. 은평구는 정량평가(40%), 외부 심사위원 평가(30%), 내부 전문가 평가(20%), 사용자 투표(10%) 등을 거쳐 공공부문 종합대상 수상 기관으로 선정됐다.

구는 인스타그램과 페이스북, 블로그, 유튜브 등 다양한 SNS 채널을 활용해 구정 소식을 구민 눈높이에 맞춰 전달해 왔다. 매체별 특성에 맞는 콘텐츠를 제작해 다양한 연령층과 소통해 온 점이 높은 평가를 받았다.

현재 구가 운영하는 SNS 채널의 총 구독자 수는 24만명에 이른다. 게시물의 좋아요와 조회 수, 댓글 수 등을 종합한 평가에서 서울시 자치구 중 인스타그램과 페이스북 부문 1위를 기록했다. 블로그와 카카오톡 채널, 당근에서도 각각 2위를 차지했다.

김미경 구청장은 “종합대상 수상은 구의 소통 노력에 구민들이 적극적으로 공감하고 호응해 주신 덕분”이라며 “앞으로도 다양한 SNS를 통해 구민과 가까이에서 소통하며 신뢰받는 행정을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

이범수 기자
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