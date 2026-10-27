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동대문구, 장안1번가·신이문서 할인쿠폰 배포…골목상권 활력

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- 29일 낮 12시 장안1번가·31일 오후 4시 신이문서 배부

- 상권별 400명분·총 800만 원 규모…11월 15일까지 사용, 참여 가게는 QR코드로 확인


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신이문 골목상권 공동체 홍보 포스터.
동대문 제공


서울 동대문구는 우리동네 상권 활성화 사업으로 할인쿠폰 증정 이벤트를 열고 골목상권에서 현금처럼 사용할 수 있는 쿠폰을 배포한다고 27일 밝혔다. 주민들의 참여를 확대하고 골목상권에 활력을 불어넣기 위해서다.

이벤트는 29일 장안1번가, 31일 신이문 골목상권에서 진행되며 1인당 5000원권 2매, 총 1만원의 할인쿠폰을 선착순으로 배포한다. 쿠폰은 상권별 400만원씩, 총 800만 원 규모로 마련됐으며 소진 시까지 제공된다. 쿠폰 배부 장소는 ▲장안1번가 중경당 약국 앞(장한로 58) ▲신이문 번개전기 인테리어 앞(신이문로 30-1)이다.

쿠폰은 각 행사일부터 다음달 15일까지 해당 상권 내 지정된 참여 가게에서 현금처럼 사용 가능하다. 참여 가게는 쿠폰과 홍보 전단지 내 QR코드로 확인할 수 있다. 구는 이번 할인쿠폰 이벤트를 통해 높은 물가로 위축된 소비 심리를 완화하고 지역경제의 선순환에 기여할 것으로 기대하고 있다.

최동민 구청장은 “소상공인과 주민이 함께 웃는 상권을 만들기 위해 실질적인 지원책을 마련했다”며 “이벤트가 골목상권에 활력을 불어넣고 지역경제 회복의 계기가 되길 바란다”고 말했다.

유규상 기자
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