여수섬박람회장서 남도 수산물 특별 할인전 열려

30일~11월 1일 주제섬 광장 38개 부스서 남도 수산물 최대 25% 할인



여수세계섬박람회장 ‘전남광주 수산물 대규모 특별전’ 홍보물.

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2026 여수세계섬박람회장에서 남도 대표 수산물을 판매하는 특별 할인전이 열린다.여수세계섬박람회 조직위원회는 오는 30일부터 사흘간 박람회장 주제섬 앞 광장에서‘전남광주 수산물 대규모 특별전’을 개최한다고 27일 밝혔다.(사)한국수산업경영인 전남광주통합특별시연합회가 지역 수산물 소비 활성화를 위해 마련한 이번 특별전은 여수와 목포, 완도, 진도, 영광, 신안 등 전남광주 15개 지역 수산인들이 참여해 38개 판매 부스를 운영한다.여수의 서대와 민어, 문어를 비롯해 완도 활전복, 진도 돌미역, 영광 고추장굴비, 장흥·강진 김 등 남도를 대표하는 수산물을 최대 25% 할인된 가격에 만날 수 있다.특별 할인전은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 이어지며, 하루 두 차례(11월 1일은 한 차례) 지역 대표 수산물 시식 행사도 열린다.특히 수산물을 4만원 이상 구매하면 1만원 상당, 8만원 이상 구매하면 2만원 상당의 수산물을 증정하는 이벤트도 열린다.30일과 31일에는 SBS 개그맨 출신 정현수·김정현이 운영하는 유튜브 채널‘크크오톡’이 현장을 생중계하며 남도 수산물의 맛을 전국에 전한다.조직위 관계자는 “남도 수산물에는 섬과 바다를 지켜온 사람들의 땀과 삶이 담겨 있다”며 “섬박람회장에서 섬의 이야기와 남도 바다의 맛을 만나고 섬과 어촌에 힘을 보태 주시길 바란다”고 말했다.한편, 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 11월 4일까지 여수 돌산 진모지구 일원에서 열린다.여수 류지홍 기자