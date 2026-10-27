구례군, 2년 연속 대한민국 SNS대상 최우수상

군민·관광객 눈높이에 맞춘 소통 높은 평가



구례군이 SNS 대상 기초지자체 부문에서 2년 연속 최우수상을 수상했다.

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전남광주통합특별시 구례군이 2026 대한민국 SNS 대상 기초지자체 부문에서 2년 연속 최우수상을 수상했다.대한민국 SNS 대상은 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하는 국내 대표 소셜미디어 시상 행사다. 공공기관과 기업의 SNS 활용 현황과 콘텐츠 경쟁력, 소통성과 등을 종합적으로 평가해 우수 기관을 선정한다.군은 유튜브, 인스타그램, 페이스북, 블로그, 카카오톡 채널 등 다양한 공식 SNS를 운영하며 매체별 특성에 맞는 콘텐츠로 군정 소식을 신속하고 정확하게 전달하고 있다. 이를 통해 군민과 관광객의 눈높이에 맞춘 소통을 이어온 점에서 높은 평가를 받았다.특히 최신 미디어 소비 흐름을 반영한 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스 등 숏폼(Short-form) 콘텐츠가 눈길을 끌었다. 구례의 수려한 자연경관, 계절별 변화, 생생한 축제 현장, 숨은 지역 명소와 맛집 등을 젊은 감성으로 풀어내며 MZ세대를 비롯한 다양한 연령층의 호응을 이끌어냈다.지역의 고유한 매력과 이야기를 담아낸 자체 기획 영상도 수상에 힘을 보탰다. 군은 이웃 간의 따뜻한 정과 삶의 이야기를 전하는 ‘어깨동무’, 구례 곳곳의 숨은 매력을 소개하는 ‘구석구석구례여행’ 등 특색 있는 영상 시리즈를 통해 지역에 대한 친근감을 높이고 구례만의 차별화된 관광·문화 콘텐츠를 알리는 데 주력했다.이처럼 단순한 군정 홍보를 넘어 지역의 일상과 관광자원을 흥미로운 이야기로 풀어낸 콘텐츠 전략은 구례군의 브랜드 가치를 높이고, 지역에 대한 관심과 방문 욕구를 확산하는 데 기여했다는 평가다.장길선 군수는 “SNS는 구례의 아름다운 자연과 사람들의 따뜻한 이야기를 세계에 알리는 중요한 소통 창구”라며 “앞으로도 참신한 콘텐츠로 구례의 매력을 널리 알려 관광과 지역경제에 활력을 더하겠다”고 말했다.구례 최종필 기자