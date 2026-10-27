서울Pn

검색

2030년까지 서울안심벨 130만개… 더 촘촘해질

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강 달리다 아리수 마시고 인증하면 경품…서울시

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

가을밤 물들일 ‘정동야행’ 손님맞이 완료

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원, 8년 연속 ‘대한민국 건강도시상’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

오세훈, 구룡마을 화재에 긴급 대응 지시…“주민 안전 최우선”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

27일 서울 강남구 구룡마을에서 화재가 발생하자 소방대원들이 불길을 진압하고 있다.
이지훈 기자


오세훈 서울시장은 27일 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 화재와 관련해 시민 생명과 안전을 최우선으로 가용 인력과 장비를 총동원해 신속히 진화할 것을 긴급 지시했다.

서울시에 따르면 오 시장은 가건물이 밀집해 불이 빠르게 번질 수 있는 지역 특성을 고려해 소방 대응 단계를 선제적으로 2단계로 상향하고, 소방력을 신속히 집결시켜 불길이 확산하는 것을 막으라고 지시했다.

오 시장은 시청 지하 3층 상황실에서 구룡마을 화재 상황 점검회의를 즉각 주재하고 화재 진압과 주민 대피 상황 등을 보고받았다.

또 행정2부시장이 즉시 현장에 나가 화재 진압과 주민 대피 상황을 점검하고, 소방·경찰·강남구 등 관계기관과 긴밀히 협력해 주민 안전 확보에 만전을 기하도록 했다.

화재 현장이 산림과 인접한 점을 고려해 강남구 공원녹지과가 즉시 현장 상황을 확인하고 방화선을 구축하는 등 필요한 조처를 하라고도 지시했다.

시에 따르면 이날 오후 3시 49분쯤 구룡마을에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다. 소방 당국은 오후 4시 10분 기준 인력 191명과 장비 56대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다. 소방 당국은 주민 39명이 스스로 대피했다고 밝혔다.

강남구는 재난안전문자를 발송하고 다수 사상자 발생에 대비해 임시의료소를 설치하는 등 응급의료 대응체계를 가동하고 있다. 이재민 규모를 파악하는 한편 대피소와 임시숙소를 안내하고, 주민별 희망에 따라 임시숙소를 지원할 계획이다. 경찰은 화재 현장과 인근 도로를 통제하고 있다.

이범수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

맷돌 돌리고 화분 꾸미고… 강북에 펼쳐진 ‘가을 팜

강북 첫 도시농업 축제 열려

현장에서 답 찾는 ‘금천현장톡’

10개동 돌며 소통… 소통문자도 비가림 시설 건의에 “즉각 검토” 최기찬 청장 “주민목소리 경청”

마포는 인파 몰릴 핼러윈도 걱정없다

홍대 안전요원↑… 합동상황실도 유동균 청장 “현장중심 안전관리”

1800명 마음 돌본 도봉 ‘정신건강의 날’

전문의 초청 스트레스 주제 강연 자가 평가·인식 개선·상담 등 제공

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr