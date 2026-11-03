울산 입암리서 1억 년 전 ‘공룡 꼬리 흔적’ 확인

국내 유일 ‘공룡 꼬리 끌림 흔적’ 등 학술 가치 입증

울산시, 천연기념물 지정 및 탐방길 조성 추진



발자국과 꼬리 끌림 추정 흔적. 울산시 제공

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울산 울주군 범서읍 입암리 태화강변 일대가 약 1억년 전 공룡들이 활동하던 호수 가장자리였던 것으로 밝혀졌다. 특히 이 일대에서 학술적 가치가 매우 높은 생흔화석들이 다수 발견되어 천연기념물 지정이 추진될 예정이다.울산시는 3일 한국전통문화대학교 산학협력단(책임연구원 공달용 교수)에 의뢰해 지난 5월부터 6개월간 진행한 ‘울주군 입암리 화석산지 가치규명 학술연구’의 최종 결과를 발표했다.연구 결과에 따르면 입암리 화석산지(입암리 1141-128 일원)에는 중생대 백악기인 약 1억년 전에 형성된 퇴적층이 분포해 있으며, 최소 7개 층준에 걸쳐 공룡발자국이 확인됐다.해당 퇴적층에서는 물결자국, 빗방울 자국을 비롯해 미생물막 발달을 시사하는 다각형 균열과 가스 구조 등 다양한 퇴적구조가 발견됐다.지난 2012년 처음 확인된 장소 에이(Site A)에서는 조각류 공룡의 사족보행렬(생흔속 카리리크니움)이 확인됐다. 보행렬 분석 결과, 해당 조각류는 골반 높이 약 1.16m 크기로 시속 약 2.3km의 비교적 느린 속도로 걸었던 것으로 추정된다.특히 장소 시(Site C)에서는 약 8.2m에 달하는 사족보행렬의 중앙을 따라 이어지는 ‘꼬리 끌림 흔적’이 발견됐다. 공룡 꼬리 흔적은 전 세계 9개국에서 50여건만 보고될 정도로 매우 희귀한 행동생흔이다.국내에서는 2011년 충북 영동에서 처음 보고됐으나 사면 붕괴로 소실되어, 현재 입암리가 유일하게 보존된 꼬리 흔적 화석산지로 평가받고 있다.이곳의 발자국은 앞발자국이 뒷발자국에 비해 매우 작고 얕게 찍힌 특징을 보인다. 연구진은 이를 두고 당시 공룡이 몸체 일부가 잠기는 물속을 거닐면서 부력과 무른 지면의 영향을 받았기 때문이라는 행동학적 가설을 제시했다.연구진은 이번 조사에서 3차원 스캐닝과 드론 사진측량을 활용해 발자국과 보행 흔적을 정밀하게 기록했다. 공달용 교수는 “희귀한 흔적들이 잘 보존돼 학술적 가치가 높다”며 천연기념물 지정과 지질명소 편입을 제안했다.울산시 관계자는 “이번 연구 성과를 바탕으로 체계적인 보존과 관리에 나설 것”이라며 “국가지질공원 정식 지질명소 편입 및 천연기념물 지정을 차근차근 추진해 나가겠다”고 말했다.울산 조원일 기자