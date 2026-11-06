순천시민 10명 중 8명 “순천, 타 지역보다 살기 좋은 도시”

‘2026 순천시 사회조사’ 결과

정주여건 만족도 81.1% 기록, 전년 대비 20.7%p 대폭 상승



2026 순천시사회조사 핵심결과 통합 표

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순천시민 10명 중 8명 이상이 순천시를 다른 지방자치단체보다 살기 좋은 도시로 평가하면서 지역 정주 여건에 대한 높은 만족도를 나타냈다.순천시는 시민의 삶의 질과 사회적 관심사, 정책 수요 등을 종합적으로 분석한 ‘2026년 순천시 사회조사’ 결과를 지난 4일 공식 발표했다. 이번 조사는 관내 84개 조사구, 1008개 표본가구의 만 15세 이상 가구원을 대상으로 진행했다. 정주 여건, 삶의 만족도, 시정 운영 평가, 정책 수요 등 다양한 항목을 다뤘다.조사 결과 순천시가 다른 지자체와 비교해 ‘살기 좋은 도시’라고 응답한 시민은 81.1%로 집계됐다. 이는 지난해 60.4% 대비 20.7%포인트(p) 대폭 상승한 수치다. 2024년 기록한 71.0%를 크게 웃돌며 지역 정주환경에 대한 시민들의 긍정적 인식이 대폭 확대되었음을 보여준다.개인 삶과 일상에 대한 체감 만족도도 함께 개선됐다. 자신의 삶에 대한 주관적 만족도는 10점 만점에 7.1점으로 전년 대비 0.2점 올랐다. 지역 전반의 생활 만족도 역시 0.3점 상승한 7.1점을 기록했다.시정 운영 전반에 관한 평가와 신뢰도 지표 역시 일률적으로 큰 폭의 상승세를 보였다. 시정 운영 전반에 만족한다는 응답은 85.0%로 전년(68.0%) 대비 17.0%p 증가했다. 행정 투명성에 대한 만족도는 82.9%, 공무원 청렴도 만족도는 82.3%로 집계돼 각각 전년 대비 18.5%p, 15.1%p 상승하며 행정 전반에 걸쳐 넓은 공감대가 형성된 것으로 확인됐다.한편 시민들이 향후 최우선으로 바라는 시정 정책 과제로는 ‘일자리 창출’과 ‘생애주기별 맞춤형 복지’가 꼽혔다. 인구 증가를 위해 가장 필요한 정책으로는 ‘일자리 창출’(32.1%)이 최우선으로 선택됐다. 일자리 분야 세부 정책으로는 ‘청년 일자리 지원 사업’(18.9%)에 대한 요구가 가장 높았다. 복지 부문에서는 ‘노인복지’(24.5%)가, 보육 분야에서는 ‘보육비 지원 확대’(29.0%)가 각각 가장 시급한 과제로 파악됐다.시 관계자는 “이번 사회조사를 통해 시민들이 체감하는 생활환경과 행정에 대한 신뢰도, 향후 필요한 정책적 방향성을 명확히 확인할 수 있었다”며 “수집된 데이터를 면밀히 분석해 시민의 목소리를 시정 현안에 적극 반영하고, 누구나 계속해서 살고 싶은 도시 순천을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.이번 ‘2026년 순천시 사회조사’의 세부 조사 결과는 순천시 누리집(홈페이지)을 통해 확인할 수 있다.순천 최종필 기자