단풍철 나들이, 진드기 감염 주의보···올해 쯔쯔가무시증 829명·SFTS 186명

“긴 옷 착용·풀밭 눕지 말아야”

야외활동 후 발열 땐 즉시 진료



진드기매개감염병 예방 및 관리수칙 홍보물

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가을 단풍철을 맞아 등산과 캠핑 등 야외활동이 늘면서 진드기 매개 감염병에 대한 각별한 주의가 요구된다.6일 질병관리청 감염병포털에 따르면 올해 쯔쯔가무시증 환자는 전국에서 829명이 발생했다. 이 가운데 전남광주통합특별시에서만 113명이 확진됐다. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)은 전국 186명, 전남광주통합특별시 8명이 감염됐다.가을철은 진드기 감염병이 집중되는 시기다. 최근 3년간 국내 주요 진드기 매개 감염병 환자의 72.1%가 9~11월에 발생한 것으로 나타났다. 11월에는 쯔쯔가무시증을 옮기는 털진드기 유충의 활동이 활발해 야외활동 시 더욱 조심해야 한다.쯔쯔가무시증은 감염 후 일반적으로 10일 이내 발열, 두통, 오한, 발진 등의 증상이 나타난다. 털진드기에 물린 자리에 검은 딱지(가피)가 생기는 것이 특징이다. 참진드기에 물려 감염되는 SFTS는 발열과 구토, 설사 등의 증상을 보인다.예방을 위해서는 야외활동 전 긴 옷을 입어 피부 노출을 최소화하고, 풀밭에 직접 앉거나 눕지 않아야 한다. 활동 후에는 곧바로 몸을 씻고 옷을 세탁해야 한다. 발열 등 의심 증상이 나타나면 신속히 의료기관을 찾아 진료를 받아야 한다.이에 따라 전남광주통합특별시는 등산로 입구, 주요 관광지, 캠핑장, 자연휴양림 등에 예방수칙 안내를 확대하고, 농촌 경로당과 마을회관을 중심으로 적극적인 홍보활동에 나서고 있다. 또 의료기관·보건소와의 협조체계를 통해 가을철 원인불명 발열환자의 진드기 매개 감염병 감염 여부를 신속히 확인하고, 필요한 검사와 치료가 적기에 이뤄지도록 대응할 방침이다.박종필 전남광주통합특별시 시민건강국장은 “가을철 단풍 구경과 등산, 캠핑 등 야외활동이 늘어나는 시기에는 누구나 진드기 매개 감염병에 노출될 수 있다”며 “긴 옷을 착용하고 풀밭에 직접 앉거나 눕지 않는 등 예방수칙을 반드시 실천해 달라”고 당부했다. 이어 “야외활동 후 발열이나 오한, 구토 등 증상이 나타나면 단순 감기나 몸살로 넘기지 말고 즉시 의료기관을 방문해 야외활동 이력을 알리고 진료받아야 한다”고 강조했다.전남광주 최종필 기자