전남광주특별시, 가을철 산불 예방과 초동 진화 총력 대응

28개 기관 협력해 헬기 10대·산림재난대응단 1162명 배치



전남광주특별시가 지난 10월 유관기관 합동 산불 진화훈련을 하고 있다.

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전남광주특별시는 가을철 건조한 날씨로 산불 발생 위험이 커짐에 따라 오는 12월 15일까지 45일간 ‘가을철 산불방지대책본부’를 운영하고, 산불 예방과 신속한 초동 진화에 나선다.대책본부는 전남광주특별시와 27개 시군구 등 총 28개 기관이 참여하는 통합 대응체계로 운영되며 산불 발생 시 30분 이내 초동 진화를 목표로 시민 생명과 재산 피해 최소화에 중점을 뒀다.전남광주특별시는 공중 진화 역량을 강화하기 위해 진화 헬기 10대를 봄철 10개 권역에서 지난 10월 23일 광주권역을 포함한 11개 권역으로 확대 배치했다.또한 지상 진화를 위한 산림재난대응단 1162명을 상시 배치하고, 진화 차량·기계화시스템·등짐펌프 등 산불 진화 장비 5만 4000점과 드론 47대의 사전 점검도 마쳤다.가을철 주요 산불 원인인 입산자 부주의와 영농 부산물·쓰레기 소각을 막기 위한 예방 활동도 강화한다.기온 하강에 따른 화목보일러 등 난방기구 사용 부주의와 작업장 인화물질 관리 소홀로 화재가 산불로 번지는 사례에 대비해 홍보와 단속을 확대할 계획이다.또 영농 부산물 불법 소각을 줄이기 위한 수거·파쇄 지원사업도 추진한다.통합특별시는 지난 봄철 산림 인접지 100m 이내에서 고춧대·깻대 등 영농 부산물과 생활 쓰레기를 불법 소각한 행위 86건을 적발해 과태료 2900만원을 부과·징수했다.앞서 전남광주특별시는 지난 10월 순천과 나주에서 경찰서, 소방서, 서부지방산림청, 영암산림항공관리소, 한국전력공사 등 13개 유관기관과 10개 시군구 관계자 430여명이 참여해 주민 대피와 공중·지상 진화 등 실전 대응 태세를 점검하는 유관기관 합동 산불 진화훈련을 했다.강신희 전남광주통합특별시 산림정원국장은 “산불방지대책본부 운영을 통해 예방부터 초동 진화까지 빈틈없는 대응체계를 유지하고 시민의 생명과 재산, 소중한 산림을 지키는 데 최선을 다하겠다”며 “시민도 불법 소각과 화목보일러 불씨 관리 등 산불 예방 수칙을 철저히 지켜 달라”고 당부했다.무안 류지홍 기자