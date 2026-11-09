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경기도, 전국 첫 세외수입 체납자 리스 보증금 압류…1억 9,000만원 징수

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경기도는 국토교통부의 자동차 의무보험 가입자료를 활용해 세외수입 체납자의 리스·렌터카 보증금 반환채권을 추적한 결과 체납자 63명으로부터 1억 8,826만 원을 징수했다고 9일 밝혔다.

도는 지난 5월부터 10월까지 도 50만원 이상, 시군 100만원 이상 체납자 총 10만 3,486명을 대상으로 전수조사를 실시해 이들의 체납액 약 1조 350억원을 확인했다.

세외수입 체납자의 재산조사에는 금융거래정보 확보에 제약이 있고, 차량 소유권을 중심으로 한 기존 재산 조회만으로는 체납자의 리스·렌터카 이용 여부를 파악하는 데 한계가 있었다.

도와 시군은 이를 보완하기 위해 자동차 의무보험 가입자료와 세외수입 체납정보를 대조해 체납자의 리스·렌터카 이용 내역을 확인한 뒤, 계약에 따라 돌려받을 보증금이 있는 경우 그 반환채권을 압류하는 방식으로 체납액 징수에 나섰다.

조사 결과, 리스·렌터카 이용이 확인된 체납자는 400명, 이들의 체납액은 46억 7,408만 원이었다. 도와 시군은 이 가운데 267명의 보증금 반환채권을 압류했고 63명으로부터 1억 8,826만 원을 징수했다．나머지는 분납 중이거나 압류 실익이 부족한 체납자로, 추가 조사에서 다른 재산이 확인되면 체납처분을 추진할 계획이다.

노승호 도 조세정의과장은 “앞으로도 체납자의 다양한 재산 보유 형태에 맞춰 징수기법을 발굴하는 한편, 세외수입 체납자의 재산조사에 필요한 금융거래정보를 확보할 수 있도록 관련 법률 개정에도 적극 노력하겠다”고 말했다.


안승순 기자
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